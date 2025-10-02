Bücür Cadı’nın Şehriye’si Sezer Güvenirgil bakın şimdi ne halde! 76 yaşında olduğuna inanmak imkansız...
90'lı yıllara damga vuran Bücür Cadı dizisiyle hafızalara kazınan Sezer Güvenirgil'in son hali ortaya çıktı. Şimdilerde 76 yaşında olan ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımlarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Değişimiyle şaşırtan Güvenirgil'i bazı takipçileri tanımakta zorlanırken bazıları "Kim der 76 yaşında" yorumunu yaptı. İşte sapsarı saçlarıyla bambaşka birine dönüşen Sezer Güvenirgil'in son hali...
