Bücür Cadı’nın Şehriye’si Sezer Güvenirgil bakın şimdi ne halde! 76 yaşında olduğuna inanmak imkansız...

90'lı yıllara damga vuran Bücür Cadı dizisiyle hafızalara kazınan Sezer Güvenirgil'in son hali ortaya çıktı. Şimdilerde 76 yaşında olan ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımlarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Değişimiyle şaşırtan Güvenirgil'i bazı takipçileri tanımakta zorlanırken bazıları "Kim der 76 yaşında" yorumunu yaptı. İşte sapsarı saçlarıyla bambaşka birine dönüşen Sezer Güvenirgil'in son hali...

90'lı yıllarda "Bücür Cadı" dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan usta oyuncu Sezer Güvenirgil, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyordu. Şimdilerde 76 yaşında olan Güvenirgil'in sosyal medyada ortaya çıkan son görüntüleri takipçilerini şaşırttı.

Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken oyuncunun, sapsarı saçları ve farklı tarzıyla adeta bambaşka biri haline gelmesi sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar "Tanımakta zorlandım" yorumunu yaparken, bazıları da "Kim der 76 yaşında" diyerek ünlü ismin genç görünümüne dikkat çekti.

Güvenirgil'in yeni kareleri, geçmişteki televizyon hatıralarını canlandırırken, yıllara meydan okuyan duruşuyla da beğeni topladı.

İşte Sezer Güvenirgil başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

AYBEN ERMAN

AYBEN ERMAN

MERAL ZEREN

MERAL ZEREN

HALE SOYGAZİ

HALE SOYGAZİ

HALE SOYGAZİ

YAPRAK ÖZDEMİROĞLU

YAPRAK ÖZDEMİROĞLU

SEZER GÜVENİRGİL

SEZER GÜVENİRGİL

SEZER GÜVENİRGİL

SEZER GÜVENİRGİL

MÜGE AKYAMAÇ

MÜGE AKYAMAÇ

KAHRAMAN KIRAL

KAHRAMAN KIRAL

SEVDA AKTOLGA

SEVDA AKTOLGA

SUZAN AVCI

SUZAN AVCI

Kızı Binnaz Avcı ile birlikte.