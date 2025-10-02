Bücür Cadı’nın Şehriye’si Sezer Güvenirgil bakın şimdi ne halde! 76 yaşında olduğuna inanmak imkansız...

Bücür Cadı’nın Şehriye’si Sezer Güvenirgil bakın şimdi ne halde! 76 yaşında olduğuna inanamazk imkansız...

Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken oyuncunun, sapsarı saçları ve farklı tarzıyla adeta bambaşka biri haline gelmesi sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar "Tanımakta zorlandım" yorumunu yaparken, bazıları da "Kim der 76 yaşında" diyerek ünlü ismin genç görünümüne dikkat çekti.