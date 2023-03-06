Buckingham Prensesi Henna Bülbül'ün son halini gören inanmıyor! Demet Akalın ona bayılıyordu Çocuktan Al Haberi'de el kadardı artık 11 yaşında
Bir döneme damga vuran programlardan biriydi Çocuktan Al Haberi... 2016 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Evrim Akın'ın üstlendiği Çocuktan Al Haberi'ndeki çocuk yıldızlar o dönem sevimlilikleriyle herkesi kendilerine hayran bırakıyor. Onlardan biri de Buckingham Prensesi yani Henna Bülbül. Demet Akalın'la girdiği düğün diyalogu ve sevimli sevimli, yarım yarım konuşmasıyla hafızalara kazınan Henna Bülbül şimdilerde koskoca bir kız. Gelin değişimine birlikte göz atalım.
06.03.2023 12:42 - Son Güncelleme: 06.03.2023 12:42
Show Tv ekranlarında Evrim Akın'ın sunduğu Çocuktan Al Haberi programı ile ekran severler tarafından tanınan sevimli çocuk Henna Bülbül 2012 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.