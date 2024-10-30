Bu yöntemle zayıfladı! Hazal Kaya nasıl kilo verdiğini anlattı: İşte oyuncunun kilo verme sırrı

Son olarak bir dijital platformda yayınlanan Pera Palas'ta Gece adlı dizide rol alan Hazal Kaya, formuyla kendisinden söz ettirmeye devam ediyor.

Aşk-ı Memnu, Adını Feriha Koydum, Bizim Hikaye gibi birçok dizide oynayan Hazal Kaya, son dönemde verdiği kilolarla sosyal medyanın gündemin dilinden düşmüyor. Bir anda iğne ipliğe dönen iki çocuk annesinin nasıl zayıfladığı merak konusu olmuşken, güzel oyuncu beslenmesine dikkat ederek kilo verdiğini paylaştı ve takipçilerine önemli bilgiler verdi.