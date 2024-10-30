SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Bu yöntemle zayıfladı! Hazal Kaya nasıl kilo verdiğini anlattı: İşte oyuncunun kilo verme sırrı

Oyunculuğunun yanı sıra annelik süreciyle de gündemde olan Hazal Kaya, katıldığı bir programda doğum sonrası kilolarını nasıl geride bıraktığını ve 0 bedene nasıl döndüğü ile ilgili süreci anlattı. Bu süreçte paylaştığı ipuçları, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Peki bu kiloları nasıl verdi? Bu süreçte nasıl beslendi?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 12:33 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 12:50
Bu yöntemle zayıfladı! Hazal Kaya nasıl kilo verdiğini anlattı: İşte oyuncunun kilo verme sırrı

Son olarak bir dijital platformda yayınlanan Pera Palas'ta Gece adlı dizide rol alan Hazal Kaya, formuyla kendisinden söz ettirmeye devam ediyor.

Bu yöntemle zayıfladı! Hazal Kaya nasıl kilo verdiğini anlattı: İşte oyuncunun kilo verme sırrı

Aşk-ı Memnu, Adını Feriha Koydum, Bizim Hikaye gibi birçok dizide oynayan Hazal Kaya, son dönemde verdiği kilolarla sosyal medyanın gündemin dilinden düşmüyor. Bir anda iğne ipliğe dönen iki çocuk annesinin nasıl zayıfladığı merak konusu olmuşken, güzel oyuncu beslenmesine dikkat ederek kilo verdiğini paylaştı ve takipçilerine önemli bilgiler verdi.

Bu yöntemle zayıfladı! Hazal Kaya nasıl kilo verdiğini anlattı: İşte oyuncunun kilo verme sırrı

Hazal Kaya, 2019'da meslektaşı Ali Atay ile evlendi ve aynı yıl oğlu Fikret Ali, geçtiğimiz yıl ise kızı Leyla Süreyya'yı dünyaya getirdi. Art arda iki doğum yapmasının ardından kilolarından kurtulmaya kararlı olan Kaya, kısa zamanda eski formuna dönerek bu sürecin ipuçlarının paylaştı.

SON DAKİKA