Vav TV İzle
Haberler Magazin Bu vücut kolay yapılmıyor! Burcu Esmersoy'un sıkı kalçasının sırrı 'Saat 5:30' Burcu'nun fitlik sırları ortaya çıktı meğer...

Bu vücut kolay yapılmıyor! Burcu Esmersoy'un sıkı kalçasının sırrı 'Saat 5:30' Burcu'nun fitlik sırları ortaya çıktı meğer...

2019 yılında Berk Suyabatmaz ile yollarını ayıran Burcu Esmersoy'un kendisinden 15 yaş küçük olan Akmandil ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde evlilik için tarih veren Burcu Esmersoy'un yaptığı bikinili paylaşım sosyal medyayı sallamıştı. Önceki gün spor paylaşımı yapan Burcu Esmersoy'un fitlik sırrı ortaya çıktı. O sır 'Saat 5:30.'

02.06.2023 10:03 - Son Güncelleme: 02.06.2023 10:03
Bu vücut kolay yapılmıyor! Burcu Esmersoy’un sıkı kalçasının sırrı ’Saat 5:30’ Burcu’nun fitlik sırları ortaya çıktı meğer...

Türkiye fitlik denince akla gelen ilk isimlerden biri Burcu Esmersoy.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu vücut kolay yapılmıyor! Burcu Esmersoy’un sıkı kalçasının sırrı ’Saat 5:30’ Burcu’nun fitlik sırları ortaya çıktı meğer...

Instagram hesabından bikinili pozlarını paylaşan güzel model ve sunucu yağlandığı anlara sayfasında yer vermişti geçtiğimiz günlerde.

Bu vücut kolay yapılmıyor! Burcu Esmersoy’un sıkı kalçasının sırrı ’Saat 5:30’ Burcu’nun fitlik sırları ortaya çıktı meğer...

Esmersoy'un videosu Belarus ve Rusya'da engellenmişti.

Bu vücut kolay yapılmıyor! Burcu Esmersoy’un sıkı kalçasının sırrı ’Saat 5:30’ Burcu’nun fitlik sırları ortaya çıktı meğer...

Ancak bazı takipçiler ise modele "Bu kadar vücudunu sergileme" yorumları yapmıştı.

Bu vücut kolay yapılmıyor! Burcu Esmersoy’un sıkı kalçasının sırrı ’Saat 5:30’ Burcu’nun fitlik sırları ortaya çıktı meğer...

Esmersoy önceki gün de, spor yaptığı anları paylaştı. Son olarak sıkı kalçaları için squat yaptığı anları paylaşan model ve sunucu her sabah 5.30'da uyanıyor.

SON DAKİKA