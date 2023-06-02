Bu vücut kolay yapılmıyor! Burcu Esmersoy'un sıkı kalçasının sırrı 'Saat 5:30' Burcu'nun fitlik sırları ortaya çıktı meğer...
2019 yılında Berk Suyabatmaz ile yollarını ayıran Burcu Esmersoy'un kendisinden 15 yaş küçük olan Akmandil ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde evlilik için tarih veren Burcu Esmersoy'un yaptığı bikinili paylaşım sosyal medyayı sallamıştı. Önceki gün spor paylaşımı yapan Burcu Esmersoy'un fitlik sırrı ortaya çıktı. O sır 'Saat 5:30.'
02.06.2023 10:03 - Son Güncelleme: 02.06.2023 10:03