Bu sözler kime İrem 'çevrem Çin malı İrem'lerle dolu' Sivri dilli İrem yine bildiğiniz gibi! Bu kez hedefinde olanlar...
Meslektaşı Cem Belevi ile ilişkisini ihanete uğradığı gerekçesiyle olaylı şekilde sonlandıran İrem Derici, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Önceki akşam bir televizyon programına katılan İrem Derici yine zehir zemberek açıklamalarda bulundu. İrem Derici'nin açıklamaları "Bu gönderme kime?" sorularını beraberinde getirdi. Anlaşılan o ki İrem Derici asla rakip tanımıyor...
Ünlü şarkıcı İrem Derici yaptığı her açıklama ve paylaşım ile magazin gündeminin demirbaşları arasında yer alıyor. İrem Derici, son olarak yine çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Yeni şarkısı Yaz Gülü'nü çıkaran İrem Derici, rakiplerine göndermelerde bulundu. İşte İrem Derici'nin adeta meydan okuduğu açıklaması...
"Benim olayım samimiyet ama çakma samimiyet değil" diyen ünlü şarkıcı, "Benden sonra millet baktı ki, bu işe yarıyor. Bu yolu izlediler. Müzikal açıdan benimle beraber çıkan çok daha başarılı, çok daha dinlenen isimler var ama mevzu starlıksa benim sağımda ya da solumda başka biri göremiyorum. O sahte çakma samimiyeti de o kadar yemiyor ki Türk halkı, bunu 'Çin malı İrem' diye yorumluyor" ifadelerini kullanarak rakip tanımadığını söyledi.
"AHLAKSIZ TEKLİF ALDIM"
Attığı her adımla gündem olmayı başaran İrem Derici, programın hazır cevap bölümünde "Hiç ahlaksız teklif aldın mı? sorusuna "Aldım" cevabını verdi.