Bu sözler kime Buse! Buse Varol öyle bir şey paylaştı ki üstüne alınmayan yok! Alişan eşi Buse Varol yine yaptı yapacağını
Eşiyle çıktığı tatilde fotoğrafları basına yansıyan Buse Varol'un kilo aldığı ve 44 bedene ulaştığı iddia edilmiş Varol, 34 beden olduğunu kanıtlamak için çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayınlayarak, "Merak edenlere cevabım olsun" ifadelerini kullanmıştı. Ardından sosyal medyada peş peşe paylaştığı bikinili pozları ile dikkatleri üzerine çeken Buse Varol bu kez imalı paylaşımıyla gündemde. Peki bu sözler kime?
BU SÖZLER KİME BUSE?
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan'ın eşi Buse Varol'un son yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı. Peki Varol bu sözleriyle kimi hedef aldı?
Ünlü türkücü Alişan, 21 Temmuz 2021'de kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs hastalığı sebebiyle kaybetti. Alişan'ın sevenleri onun acısına ortak olmuş ve aile son derece yıpranmıştı. Alişan, hem yengesine hem kardeşinin çocuklarına verdiği destekle kamuoyunun takdirini toplamıştı. Selçuk Tektaş'ın çocuklarına âdeta babalık yapan Alişan'ın en büyük destekçisi, eşi Buse Varol olmuştu.
Alişan'ın ailesi ile Buse Varol'un arası ikilinin kızlarının doğum gününden itibaren açılmaya başladı. Kızları Eliz'in doğum gününü ayrı ayrı kutlayan ikili, magazin basınında ayrıldıklarına yönelik haberlerin çıkmasına neden oldu. Magazin muhabirlerinin yönelttiği sorulara aralarında sorun olduğuna yönelik açıklamalar yapan çift, ilişkilerinin üzerinde kara bulutların dolaştığını itiraf etti. Yine de boşanma haberlerini her ikisi de kesin bir şekilde yalanladı.
Söylentilere göre Alişan, kızının doğum günü pastasında kardeşi Selçuk Tektaş'ın fotoğrafının olmasını istemiş. Eşi Buse Varol, bu duruma karşı çıkarak aile içinde kutladıkları partide böyle pasta yapılmayacağını belirtmiş. Yaşanan krizin ardından rahmetli Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, kızları ve Alişan'ın annesi, Eliz'in otelde yapılan doğum günü etkinliğine katılmamış. Bunun üzerine ikilinin arasındaki uçurum gitgide açılmış ve ayrılmanın eşiğine gelmişler. Bu olaydan kısa süre sonra görüntülenen Buse Varol'un alyansının olmaması da dikkatlerden kaçmamış. 'Bir açıklama yapmak gerekiyorsa Alişan ile açıklama yaparız.' diyen Varol, ayrılık iddiaları ile ilgili herhangi bir şey söylememiş.
Kızları Eliz'in doğum gününü ayrı kutlayan ikili, oğulları Burak'ın doğum gününde birlikte mutluluk pozları verdi. Buna rağmen Buse Varol, akşam saatlerinde imalı bir paylaşım yaptı. Paylaşımında oğlunu kastederek 'Senden başka kimseye ihtiyacım yok.' diyen Buse Varol, bu sözleri ile Alişan'a gönderme yaptığını düşündürttü. İmalı paylaşımını kısa süre içerisinde sildikten sonra yaptığı paylaşımı revize eden Varol, yeni paylaşımında evlatları sayesinde anne olduğunu belirterek hem kızına hem oğluna olan sevgisini dile getirdi.