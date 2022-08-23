Bu sözler kime Buse! Buse Varol öyle bir şey paylaştı ki üstüne alınmayan yok! Alişan eşi Buse Varol yine yaptı yapacağını

Söylentilere göre Alişan, kızının doğum günü pastasında kardeşi Selçuk Tektaş'ın fotoğrafının olmasını istemiş. Eşi Buse Varol, bu duruma karşı çıkarak aile içinde kutladıkları partide böyle pasta yapılmayacağını belirtmiş. Yaşanan krizin ardından rahmetli Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, kızları ve Alişan'ın annesi, Eliz'in otelde yapılan doğum günü etkinliğine katılmamış. Bunun üzerine ikilinin arasındaki uçurum gitgide açılmış ve ayrılmanın eşiğine gelmişler. Bu olaydan kısa süre sonra görüntülenen Buse Varol'un alyansının olmaması da dikkatlerden kaçmamış. 'Bir açıklama yapmak gerekiyorsa Alişan ile açıklama yaparız.' diyen Varol, ayrılık iddiaları ile ilgili herhangi bir şey söylememiş.