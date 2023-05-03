"Bu sefer koca olacağım" demişti! Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra sevgilisine koskoca yüzüğü taktı evleniyor! Hala bebeğin annesi kim merak ediliyor
2022 yılında Selin Ciğerci ile iki kez boşanan ve geçtiğimiz aylarda sevgilisine evlilik teklifi eden Gökhan Çıra Instagram'dan baba olduğunu duyurunca herkes büyük bir şok yaşadı. Gökhan Çıra'nın kızının annesi kim merak edilirken Selin Ciğerci'den 'anne oldum' paylaşımı geldi. Sonrasında Eylül Keleş ile evlilik kararı alan Gökhan Çıra, son paylaşımıyla yine olay yarattı.
03.05.2023 13:55 - Son Güncelleme: 03.05.2023 13:55