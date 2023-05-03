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Haberler Magazin "Bu sefer koca olacağım" demişti! Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra sevgilisine koskoca yüzüğü taktı evleniyor! Hala bebeğin annesi kim merak ediliyor

"Bu sefer koca olacağım" demişti! Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra sevgilisine koskoca yüzüğü taktı evleniyor! Hala bebeğin annesi kim merak ediliyor

2022 yılında Selin Ciğerci ile iki kez boşanan ve geçtiğimiz aylarda sevgilisine evlilik teklifi eden Gökhan Çıra Instagram'dan baba olduğunu duyurunca herkes büyük bir şok yaşadı. Gökhan Çıra'nın kızının annesi kim merak edilirken Selin Ciğerci'den 'anne oldum' paylaşımı geldi. Sonrasında Eylül Keleş ile evlilik kararı alan Gökhan Çıra, son paylaşımıyla yine olay yarattı.

03.05.2023 13:55 - Son Güncelleme: 03.05.2023 13:55
Bu sefer koca olacağım demişti! Selin Ciğerci’nin eski eşi Gökhan Çıra sevgilisine koskoca yüzüğü taktı evleniyor! Hala bebeğin annesi kim merak ediliyor

Selin Ciğerci, 2019 yılında hayatını birleştirdiği eski futbolcu Gökhan Çıra ile anlaşmalı olarak, 10 Eylül 2021 tarihinde Beykoz Adliyesi'nde resmi olarak yollarını ayırmıştı. 2022 senesinin ilk haftalarında tekrar görüştüklerini açıklayan ünlü çift, ikinci kez evlenmişti.

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Bu sefer koca olacağım demişti! Selin Ciğerci’nin eski eşi Gökhan Çıra sevgilisine koskoca yüzüğü taktı evleniyor! Hala bebeğin annesi kim merak ediliyor

Evliliklerinde aradıklarını bulamayan çift kısa süre sonra yeniden boşandı. Taşıyıcı anne yoluyla evlat sahibi olan ikili farklı insanlarla ilişkileriyle gündeme geliyordu.

Bu sefer koca olacağım demişti! Selin Ciğerci’nin eski eşi Gökhan Çıra sevgilisine koskoca yüzüğü taktı evleniyor! Hala bebeğin annesi kim merak ediliyor

Eylül Keleş ise aşk yaşayan Gökhan Çıra yine evlilik kararı aldı.

Bu sefer koca olacağım demişti! Selin Ciğerci’nin eski eşi Gökhan Çıra sevgilisine koskoca yüzüğü taktı evleniyor! Hala bebeğin annesi kim merak ediliyor

Daha önce "bu sefer eşime koca olmaya gidiyorum" diyen Çıra paylaşımıyla düğün tarihini de duyurdu.

Bu sefer koca olacağım demişti! Selin Ciğerci’nin eski eşi Gökhan Çıra sevgilisine koskoca yüzüğü taktı evleniyor! Hala bebeğin annesi kim merak ediliyor

İşte Gökhan Çıra ve sevgilisinin o paylaşımları.

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