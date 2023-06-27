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Haberler Magazin Bu paralar nasıl paralar böyle! Hande Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı'yla aşka geldiği konserle ilgili dudak uçuklatan detay! Saçıyor paraları

Bu paralar nasıl paralar böyle! Hande Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı'yla aşka geldiği konserle ilgili dudak uçuklatan detay! Saçıyor paraları

Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı. Şimdilerde aşklarını doludizgin yaşayan çift attıkları her adımla olay yaratırken bir diğer çok konuşulan konu ise Erçel'in servet değerindeki kıyafetleri. Hande Erçel'in önceki gün sevgilisi Hakan Sabancı'yla aşka geldiği Coldplay konserinde giydiği kombininin fiyatı dudak uçuklattı. İşte tüm detaylar...

27.06.2023 15:35 - Son Güncelleme: 27.06.2023 15:35
Bu paralar nasıl paralar böyle! Hande Erçel’in sevgilisi Hakan Sabancı’yla aşka geldiği konserle ilgili dudak uçuklatan detay! Saçıyor paraları

Sevgilisi Hakan Sabancı'yla aşka gelen Hande Erçel bir kez daha gündemde.

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Bu paralar nasıl paralar böyle! Hande Erçel’in sevgilisi Hakan Sabancı’yla aşka geldiği konserle ilgili dudak uçuklatan detay! Saçıyor paraları

Son dönemlerin en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alan Hande Erçel'in iş insanı Hakan Sabancı ile aşkı tam gaz devam ediyor.

Bu paralar nasıl paralar böyle! Hande Erçel’in sevgilisi Hakan Sabancı’yla aşka geldiği konserle ilgili dudak uçuklatan detay! Saçıyor paraları

Coldplay konserine giden Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşka geldi ve paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bu paralar nasıl paralar böyle! Hande Erçel’in sevgilisi Hakan Sabancı’yla aşka geldiği konserle ilgili dudak uçuklatan detay! Saçıyor paraları

Coldplay konserine giden ünlü çift aşk dolu karelerini sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Bu paralar nasıl paralar böyle! Hande Erçel’in sevgilisi Hakan Sabancı’yla aşka geldiği konserle ilgili dudak uçuklatan detay! Saçıyor paraları

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın son paylaşımları adeta sosyal medyada gündem oldu.

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