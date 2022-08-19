Bu Masterchef bu sezon çok su kaldırır! Daha başlamadan kavga çıktı Dilan ve Fatma Nur gırtlak gırtlağa geldi! Ayılıp bayılan da var
TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te ana kadroya girmek için yarışmacılar ter dökmeye devam ediyor. Masterchef'in 18 kişilik ana kadrosunda yer almak için ter döken yarışmacılar bir yandan da heyecanlarıyla boğuşur. Ana kadroya daha önce giren isimlerden biri olan Fatma Nur Uçar, henüz yarışma başlamadan. Önceki akşama da, bir diğer yarışmacı Dilan Karataş'la yaşadığı kavgayla damgasını vurdu. İşte detaylar...
19.08.2022 12:02 - Son Güncelleme: 19.08.2022 12:02
Yarışmanın gündemden düşmeyen yarışmacıların başında gelen Fatma Nur, MasterChef'in önceki akşam yayınlanan bölümünde Dilan ile tartıştı. Yaşanan olayın ardından Fatma Nur Uçar stüdyoda fenalaştı.