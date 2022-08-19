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Haberler Magazin Bu Masterchef bu sezon çok su kaldırır! Daha başlamadan kavga çıktı Dilan ve Fatma Nur gırtlak gırtlağa geldi! Ayılıp bayılan da var

Bu Masterchef bu sezon çok su kaldırır! Daha başlamadan kavga çıktı Dilan ve Fatma Nur gırtlak gırtlağa geldi! Ayılıp bayılan da var

TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te ana kadroya girmek için yarışmacılar ter dökmeye devam ediyor. Masterchef'in 18 kişilik ana kadrosunda yer almak için ter döken yarışmacılar bir yandan da heyecanlarıyla boğuşur. Ana kadroya daha önce giren isimlerden biri olan Fatma Nur Uçar, henüz yarışma başlamadan. Önceki akşama da, bir diğer yarışmacı Dilan Karataş'la yaşadığı kavgayla damgasını vurdu. İşte detaylar...

19.08.2022 12:02 - Son Güncelleme: 19.08.2022 12:02
Bu Masterchef bu sezon çok su kaldırır! Daha başlamadan kavga çıktı Dilan ve Fatma Nur gırtlak gırtlağa geldi! Ayılıp bayılan da var

Yarışmanın gündemden düşmeyen yarışmacıların başında gelen Fatma Nur, MasterChef'in önceki akşam yayınlanan bölümünde Dilan ile tartıştı. Yaşanan olayın ardından Fatma Nur Uçar stüdyoda fenalaştı.

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Bu Masterchef bu sezon çok su kaldırır! Daha başlamadan kavga çıktı Dilan ve Fatma Nur gırtlak gırtlağa geldi! Ayılıp bayılan da var

Ana kadroya sekizinci olarak giren Fatma Nur, yetenekleriyle kısa sürede dikkat çeken yarışmacılardan olan Dilan ile tartıştı.

Bu Masterchef bu sezon çok su kaldırır! Daha başlamadan kavga çıktı Dilan ve Fatma Nur gırtlak gırtlağa geldi! Ayılıp bayılan da var

Söylediği sözlerle dolaylı yoldan Dilan'ı hedef aldığı belli olan Fatma Nur'un sözlerine karşı Dilan da sessiz kalmadı.

Bu Masterchef bu sezon çok su kaldırır! Daha başlamadan kavga çıktı Dilan ve Fatma Nur gırtlak gırtlağa geldi! Ayılıp bayılan da var

Dilan'ın sözleri üzerine önceki bölümde aşağıdaki yarışmacıların kafasını karıştırmak amaçlı yanlış tarif verdiğini itiraf eden Fatma Nur açıklamalarıyla herkesi kızdırdı.

Bu Masterchef bu sezon çok su kaldırır! Daha başlamadan kavga çıktı Dilan ve Fatma Nur gırtlak gırtlağa geldi! Ayılıp bayılan da var

Önceki gün yarışma sırasında Mehmet Şef'in aşağıda yarışanlara tarif verilip verilmediğini sorması üzerine Fatmanur, ''Asla, olabildiğince yanlış yapmalarını bekliyorum. Tarif verene de kızıyorum' 'demişti.

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