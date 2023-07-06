"Bu kızı kendime kedi yaparım dedi zaten aldatıyor da" Hande Erçel ile Hakan Sabancı hakkında akıllara zarar iddialar meğer....
İlk olarak TAKVİM'in belgelediği Hakan Sabancı - Hande Erçel aşkı doludizgin devam ediyor. Şimdilerde tatilin tadını çıkaran çift önceki gün plajda sarmaş dolaş yakalanmıştı... Son olarak Hande Erçel bitmek bilmeyen tatil fotoğraflarına yenilerini eklerken araya sevgilisi Hakan Sabancı ile olan el ele fotoğrafını sıkıştırmıştı. Ancak bugün ünlü çift hakkında bazı çarpıcı iddialar ortaya atıldı. İşte detaylar...
06.07.2023 16:30 - Son Güncelleme: 06.07.2023 16:30
Oyunculuğundan daha çok aşk hayatıyla adından söz ettiren Hande Erçel, sırılsıklam aşık olduğu Hakan Sabancı ile şu sıralar gündemden düşmüyor.
Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı doludizgin devam ediyor. Ancak Beyazmagazin'de yer alan bir iddia ortalığı karıştıracak cinsten.