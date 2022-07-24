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Haberler Magazin Bu kez ses yok görüntü var! Songül Karlı vücudunu saran elbisesiyle göreni şaşkına çevirdi! Gençlere meydan okudu “Taş gibisin”

Bu kez ses yok görüntü var! Songül Karlı vücudunu saran elbisesiyle göreni şaşkına çevirdi! Gençlere meydan okudu “Taş gibisin”

Songül Karlı da bu kez ses yok görüntü var! Vücudunu saran elbisesiyle göreni şaşkına çevirdi! Ünlü türkücü Songül Karlı, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Özellikle eski eşi Metin Yüncü ile yaşadığı sorunlarla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Karlı, sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan türkücü, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Vücudunu saran elbisesiyle sahne alan Karlı, dans ettiği anları kayıt altına alarak Instagram'da yayınladı. Fit haliyle dikkat çeken Karlı, adeta yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, Karlı için "Taş gibisin" yorumunda bulundu. İşte o paylaşımı...

24.07.2022 21:49 - Son Güncelleme: 24.07.2022 22:05
Bu kez ses yok görüntü var! Songül Karlı vücudunu saran elbisesiyle göreni şaşkına çevirdi! Gençlere meydan okudu “Taş gibisin”
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Bu kez ses yok görüntü var! Songül Karlı vücudunu saran elbisesiyle göreni şaşkına çevirdi! Gençlere meydan okudu “Taş gibisin”

Ünlü türkücü Songül Karlı, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Bu kez ses yok görüntü var! Songül Karlı vücudunu saran elbisesiyle göreni şaşkına çevirdi! Gençlere meydan okudu “Taş gibisin”

Özellikle eski eşi Metin Yüncü ile yaşadığı sorunlarla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Karlı, sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulmuştu.

Bu kez ses yok görüntü var! Songül Karlı vücudunu saran elbisesiyle göreni şaşkına çevirdi! Gençlere meydan okudu “Taş gibisin”

Sosyal medyayı aktif kullanan türkücü, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Bu kez ses yok görüntü var! Songül Karlı vücudunu saran elbisesiyle göreni şaşkına çevirdi! Gençlere meydan okudu “Taş gibisin”

Karlı, vücudunu saran elbisesiyle konser verdi ve sahnede dans ettiği anları Instagram hesabında yayınlamayı ihmal etmedi.

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