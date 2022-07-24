Bu kez ses yok görüntü var! Songül Karlı vücudunu saran elbisesiyle göreni şaşkına çevirdi! Gençlere meydan okudu “Taş gibisin”
Songül Karlı da bu kez ses yok görüntü var! Vücudunu saran elbisesiyle göreni şaşkına çevirdi! Ünlü türkücü Songül Karlı, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Özellikle eski eşi Metin Yüncü ile yaşadığı sorunlarla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Karlı, sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan türkücü, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Vücudunu saran elbisesiyle sahne alan Karlı, dans ettiği anları kayıt altına alarak Instagram'da yayınladı. Fit haliyle dikkat çeken Karlı, adeta yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, Karlı için "Taş gibisin" yorumunda bulundu. İşte o paylaşımı...
24.07.2022 21:49 - Son Güncelleme: 24.07.2022 22:05
Özellikle eski eşi Metin Yüncü ile yaşadığı sorunlarla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Karlı, sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulmuştu.