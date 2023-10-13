Bu kez Arzum Onan konuştu "Şu dönem kolay değil" Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliği 10 dakika bitmiş Aslantuğ defalarca konuşmuştu

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini 10 dakikalık bir duruşma sonrası sonlandırmış, boşanmaya el ele giden çift günlerce konuşulmuştu. O gün bugündür hre hareketleriyle magazin gündeminde kendilerine yer bulan eski çift gündemde kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 'Bekar hayatını' paylaşan ancak anında silen Aslantuğ'un ardından bu kez Arzum Onan'dan bir açıklama geldi. Boşanma konusunda uzunca bir süredir sessizliğini koruyan Onan, bakın ne açıklamalarda bulundu.