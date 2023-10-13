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Bu kez Arzum Onan konuştu "Şu dönem kolay değil" Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliği 10 dakika bitmiş Aslantuğ defalarca konuşmuştu

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini 10 dakikalık bir duruşma sonrası sonlandırmış, boşanmaya el ele giden çift günlerce konuşulmuştu. O gün bugündür hre hareketleriyle magazin gündeminde kendilerine yer bulan eski çift gündemde kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 'Bekar hayatını' paylaşan ancak anında silen Aslantuğ'un ardından bu kez Arzum Onan'dan bir açıklama geldi. Boşanma konusunda uzunca bir süredir sessizliğini koruyan Onan, bakın ne açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 09:17 Güncelleme 13 Ekim 2023, 09:46
Bu kez Arzum Onan konuştu Şu dönem kolay değil Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliği 10 dakika bitmiş Aslantuğ defalarca konuşmuştu 1

27 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, boşanma haberleriyle uzun bir süre magazin gündeminde yer aldı.

Bu kez Arzum Onan konuştu Şu dönem kolay değil Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliği 10 dakika bitmiş Aslantuğ defalarca konuşmuştu 2

Can Aslantuğ adında bir evlatları olan ikili, geçen Mayıs ayında Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davada boşandı. 10 dakikada tek celsede biten evliliğin ardından her iki isim de sık sık magazin gündeminde yer aldı.

Bu kez Arzum Onan konuştu Şu dönem kolay değil Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliği 10 dakika bitmiş Aslantuğ defalarca konuşmuştu 3

Mahkemeye el ele giden çift herkesişaşırtmıştı. Neden ayrıldıkları merak edilen çiftten Aslantuğ'un "Ben terk etmedim" açıklaması çok konuşulmuştu."

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