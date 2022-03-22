Bu hallerini unutun! Pelin Karahan önce tarzını sonra imajını değiştirdi! Son haline ilk yorum biricik eşi Bedri Güntay’dan geldi!

Ketojenik beslenme ve kick boks yaparak 48 kiloya düştüğünü belirten Karahan, "Dokuz kilo kadar verdim, sağlam bir diyet ve spor yaptım. Böyle daha iyi ve sağlıklı hissediyorum. Daha fit ve ekranda daha iyi gözüktüğümü düşünüyorum" demişti.