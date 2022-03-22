Bu hallerini unutun! Pelin Karahan önce tarzını sonra imajını değiştirdi! Son haline ilk yorum biricik eşi Bedri Güntay'dan geldi!
Eski halini unutun! Pelin Karahan önce tarzını sonra imajını değiştirdi! 2014 yılında Bedri Güntay ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten iki evladı olan Pelin Karahan, son günlerde verdiği kilolarla sık sık gündeme gelmişti. Verdiği kilolarla birlikte tarzını da değiştiren ünlü oyuncu şimdi ise imaj yeniledi. Saç rengini değiştirip perçem kestiren oyuncunun son hali, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Karahan'ın yeni imajına ilk yorum ise eşi Bedri Güntay'dan geldi. İşte Pelin Karahan'ın son hali...
22.03.2022 01:45 - Son Güncelleme: 22.03.2022 01:48
2014 yılında Bedri Güntay ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten iki evladı olan Pelin Karahan, son günlerde verdiği kilolarla sık sık gündeme gelmişti.
Karahan'ın yeni imajına ilk yorum ise eşi Bedri Güntay'dan geldi. Güntay, emoji ile yaptığı yorumla eşinin yeni halini beğendiğini dile getirdi.