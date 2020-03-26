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Bu gerçeği duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi! Aleyna Tilki meğer...

Genç şarkıcı Aleyna Tilki 19 yaşında olmasına rağmen yaptığı her hareket ve paylaşımla hem sosyal medyanın hem de magazin dünyasının gündemini belirliyor. Adından sıkça söz ettiren Aleyna Tilki ile ilgili en çok merak edilenlerden biri de memleketi oldu. Genç popçunun sevenleri tarafından en çok araştırılan 'Aleyna Tilki nereli?' sorusunun cevabını öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Aleyna Tilki ve diğer ünlülerin memleketleri...

26.03.2020 23:21 - Son Güncelleme: 26.03.2020 23:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





