Bu genç kızı tanıyabildiniz mi? Sosyal medya hesabından paylaştı ortalık yıkıldı! "Göz rengim gerçek değil..."

Şimdilerin ünlü isimlerinin eski hallerini merak ediyor musunuz? İçlerinde öyle isimler var ki görünce 'yok artık' dedirtecek kadar değişmişler. Kimi ise 7'sinde nasılsa 70'inde de öyle adeta yıllara meydan okuyor... Burçin Orhon da yıllar içindeki değişimi ile görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medya hesabından "Göz rengim gerçek değil..." notuyla paylaştığı fotoğraf ile yıllar içindeki değişimini gözler önüne serdi... İşte sizin için derlediğimiz yıllar içindeki değişimleri ile ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...

17.01.2020 20:24 - Son Güncelleme: 17.01.2020 21:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





