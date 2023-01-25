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Haberler Magazin "Bu da kim Sabriye mi?" Survivor Sabriye'yi artık annesi bile tanıyamıyor! Sabriye Şengül'ün eski halinden eser yok bir serpildii bir serpildi

"Bu da kim Sabriye mi?" Survivor Sabriye'yi artık annesi bile tanıyamıyor! Sabriye Şengül'ün eski halinden eser yok bir serpildii bir serpildi

Survivor Sabriye artık bambaşka biri! Survivor yarışmasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Milli sporcu Sabriye Şengül, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla ağızları açık bıraktı. Değişimiyle herkesi şoke eden Şengül için "Tanıyamadım", "Sabriye sen misin?" yorumları yapılırken ünlü isim son haliyle "Mankenler taş çıkartır" dedirtti. Sabriye, şimdilerde sosyal medya paylaşımları dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül'ün kendine hayran bırakan son hali...

25.01.2023 08:47 - Son Güncelleme: 25.01.2023 08:47
Bu da kim Sabriye mi? Survivor Sabriye’yi artık annesi bile tanıyamıyor! Sabriye Şengül’ün eski halinden eser yok bir serpildii bir serpildi

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Sabriye Şengül, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla ağızları açık bıraktı.

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Bu da kim Sabriye mi? Survivor Sabriye’yi artık annesi bile tanıyamıyor! Sabriye Şengül’ün eski halinden eser yok bir serpildii bir serpildi

Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül Survivor'ın unutulmaz isimlerinden olmayı da başarmıştı.

Bu da kim Sabriye mi? Survivor Sabriye’yi artık annesi bile tanıyamıyor! Sabriye Şengül’ün eski halinden eser yok bir serpildii bir serpildi

Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül için "Tanıyamadım", "Sabriye sen misin?" yorumları yapıldı.

Bu da kim Sabriye mi? Survivor Sabriye’yi artık annesi bile tanıyamıyor! Sabriye Şengül’ün eski halinden eser yok bir serpildii bir serpildi

Survivor sonrası değişimi ile de dikkat çeken Sabriye Şengül'ün eski halinden eser yok.

Bu da kim Sabriye mi? Survivor Sabriye’yi artık annesi bile tanıyamıyor! Sabriye Şengül’ün eski halinden eser yok bir serpildii bir serpildi

İşte Sabriye Şengül başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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