"Bu da kim Sabriye mi?" Survivor Sabriye'yi artık annesi bile tanıyamıyor! Sabriye Şengül'ün eski halinden eser yok bir serpildii bir serpildi
Survivor Sabriye artık bambaşka biri! Survivor yarışmasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Milli sporcu Sabriye Şengül, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla ağızları açık bıraktı. Değişimiyle herkesi şoke eden Şengül için "Tanıyamadım", "Sabriye sen misin?" yorumları yapılırken ünlü isim son haliyle "Mankenler taş çıkartır" dedirtti. Sabriye, şimdilerde sosyal medya paylaşımları dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül'ün kendine hayran bırakan son hali...
25.01.2023 08:47 - Son Güncelleme: 25.01.2023 08:47
Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Sabriye Şengül, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla ağızları açık bıraktı.
Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül Survivor'ın unutulmaz isimlerinden olmayı da başarmıştı.
Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül için "Tanıyamadım", "Sabriye sen misin?" yorumları yapıldı.