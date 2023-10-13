Bu aşka kırmızı kart! Hakem İbrahim Hakan Ceylan’ın eşi Leyla Ceylan "Eşim Lale Orta ile yasak aşk yaşıyor" Futbol dünyasının sarsan skandal

Futbolda yasak aşk skandalı! FIFA kokarlı hakem İbrahim Hakan Ceylan ile Lale Orta'nın yasak aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddianın kaynağı ise İbrahim Hakan Ceylan'ın 14 yıllık eşi Leyla Ceylan. Eşinin yıllardır kendisine psikolojik şiddet uyguladığını söyleyen Leyla Ceylan, hakem eşinin Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski başkanı Lale Orta'yla da yasak aşk yaşadığı, Riva'daki tesislerde de sürekli baş baş olduklarını belirtti. İşte skandalın tüm detayları.