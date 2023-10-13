Bu aşka kırmızı kart! Hakem İbrahim Hakan Ceylan’ın eşi Leyla Ceylan "Eşim Lale Orta ile yasak aşk yaşıyor" Futbol dünyasının sarsan skandal

Futbolda yasak aşk skandalı! FIFA kokarlı hakem İbrahim Hakan Ceylan ile Lale Orta'nın yasak aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddianın kaynağı ise İbrahim Hakan Ceylan'ın 14 yıllık eşi Leyla Ceylan. Eşinin yıllardır kendisine psikolojik şiddet uyguladığını söyleyen Leyla Ceylan, hakem eşinin Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski başkanı Lale Orta'yla da yasak aşk yaşadığı, Riva'daki tesislerde de sürekli baş baş olduklarını belirtti. İşte skandalın tüm detayları.
Bu aşka kırmızı kart!
Futbol camiası, yasak aşk skandalıyla sarsıldı. Yeni Asır'da yer alan habere göre Türk futbolunun önemli hakemlerinden FIFA kokartlı hakem İbrahim Hakan Ceylan'ın 14 yıllık eşi Leyla Ceylan, geçtiğimiz günlerde soluğu mahkemede aldı.
Evliliklerinin ikinci yılından beri psikolojik şiddet ve aşırı kıskançlık nedeniyle zor günler yaşadığını anlattı. Eşinin adının karıştığı yasak aşk nedeniyle boşanmak için dava açtı.
2 MİLYONLUK DAVA AÇTI
Dava dosyasında yer alan ifadelere göre bir çocuk annesi Leyla Ceylan, eşinin MHK eski Başkanı Lale Orta ile aşk yaşadığı iddiasını ortaya attı.