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Haberler Magazin Britney Spears'ın nişanlısı Sam Asghari'den olay sözler: "Bebek yapacağız" Çıplak yatak odası paylaşımıyla ağızları açık bırakmıştı

Britney Spears'ın nişanlısı Sam Asghari'den olay sözler: "Bebek yapacağız" Çıplak yatak odası paylaşımıyla ağızları açık bırakmıştı

Britney Spears'ın nişanlısı Sam Asghari'den olay sözler: "Bebek yapacağız" Çıplak yatak odası paylaşımıyla ağızları açık bırakmıştı dünyaca ünlü yıldız Britney... Kendisinden 12 yaş küçük sevgilisiyle nişanlanan Britney Spears bu kez Instagram paylaşımları ile değil, nişanlısı Sam Asghari'nin 'yılbaşı programı' ile gündeme bomba gibi düştü. Asghari'nin sözleri, özel hayatlarını ilan ettiği gerekçesiyle eleştirildi.

20.12.2021 11:36 - Son Güncelleme: 20.12.2021 12:03
Britney Spears’ın nişanlısı Sam Asghari’den olay sözler: Bebek yapacağız Çıplak yatak odası paylaşımıyla ağızları açık bırakmıştı

"BEBEK YAPACAĞIZ"

Geçtiğimiz haftalarda çıplak yatak odası paylaşımıyla ağızları açık bırakmıştı Britney Spears... Dünyaca ünlü isim bu kez nişanlısının sözleriyle gündeme geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Britney Spears’ın nişanlısı Sam Asghari’den olay sözler: Bebek yapacağız Çıplak yatak odası paylaşımıyla ağızları açık bırakmıştı

İsmi birçok skandala karışan dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, ilginç olaylara konuşulmaya devam ediyor. 40 yaşındaki şarkıcı son olarak, nişanlısı Sam Asghari'nin açıklamaları nedeniyle gündeme geldi.

Britney Spears’ın nişanlısı Sam Asghari’den olay sözler: Bebek yapacağız Çıplak yatak odası paylaşımıyla ağızları açık bırakmıştı

Ülke basınına açıklamalarda bulunan Sam Asghari, "Yılbaşında ne yapmayı planlıyorsunuz?" şeklindeki soruya ilginç bir yanıt verdi. Asghari, "Çocuk istiyoruz ve yılbaşında tatile giderek bebek yapacağız" dedi.

Britney Spears’ın nişanlısı Sam Asghari’den olay sözler: Bebek yapacağız Çıplak yatak odası paylaşımıyla ağızları açık bırakmıştı

Asghari'nin bu sözleri, özel hayatlarını ilan ettiği gerekçesiyle eleştirildi.

Britney Spears’ın nişanlısı Sam Asghari’den olay sözler: Bebek yapacağız Çıplak yatak odası paylaşımıyla ağızları açık bırakmıştı

BRITNEY YİNE AÇILDI SAÇILDI!

Britney Spears geçtiğimiz haftalarda üstsüz yatak odası paylaşımıyla gündeme gelmişti.

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