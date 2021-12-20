Britney Spears'ın nişanlısı Sam Asghari'den olay sözler: "Bebek yapacağız" Çıplak yatak odası paylaşımıyla ağızları açık bırakmıştı
Britney Spears'ın nişanlısı Sam Asghari'den olay sözler: "Bebek yapacağız" Çıplak yatak odası paylaşımıyla ağızları açık bırakmıştı dünyaca ünlü yıldız Britney... Kendisinden 12 yaş küçük sevgilisiyle nişanlanan Britney Spears bu kez Instagram paylaşımları ile değil, nişanlısı Sam Asghari'nin 'yılbaşı programı' ile gündeme bomba gibi düştü. Asghari'nin sözleri, özel hayatlarını ilan ettiği gerekçesiyle eleştirildi.
20.12.2021 11:36
- Son Güncelleme: 20.12.2021 12:03
"BEBEK YAPACAĞIZ"
Geçtiğimiz haftalarda çıplak yatak odası paylaşımıyla ağızları açık bırakmıştı Britney Spears... Dünyaca ünlü isim bu kez nişanlısının sözleriyle gündeme geldi.
İsmi birçok skandala karışan dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, ilginç olaylara konuşulmaya devam ediyor. 40 yaşındaki şarkıcı son olarak, nişanlısı Sam Asghari'nin açıklamaları nedeniyle gündeme geldi.
Ülke basınına açıklamalarda bulunan Sam Asghari, "Yılbaşında ne yapmayı planlıyorsunuz?" şeklindeki soruya ilginç bir yanıt verdi. Asghari, "Çocuk istiyoruz ve yılbaşında tatile giderek bebek yapacağız" dedi.
BRITNEY YİNE AÇILDI SAÇILDI!
Britney Spears geçtiğimiz haftalarda üstsüz yatak odası paylaşımıyla gündeme gelmişti.