RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin Britney Spears bomba haberi açıkladı 3. çocuk yolda! Babasının vasiliğinden kurtulan Britney kendisinden 12 yaş küçük nişanlısından hamile

Britney Spears bomba haberi açıkladı 3. çocuk yolda! Babasının vasiliğinden kurtulan Britney kendisinden 12 yaş küçük nişanlısından hamile

Britney Spears bomba haberi açıkladı, 3. çocuk yolda! Babasının vasiliğinden kurtulan Britney kendisinden 12 yaş küçük nişanlısından hamile... 40 yaşındaki Spears, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, nişanlısı Sam Asghari'den ilk çocuğunu beklediğini söyledi. Britney Spears'ın 2004'te evlenip 2007'de boşandığı ikinci eşi Kevin Federline'dan 2 erkek çocuğu var...

12.04.2022 11:46 - Son Güncelleme: 12.04.2022 11:49
Britney Spears bomba haberi açıkladı 3. çocuk yolda! Babasının vasiliğinden kurtulan Britney kendisinden 12 yaş küçük nişanlısından hamile

3. ÇOCUK YOLDA!

Britney Spears bomba haberi açıkladı! Babasının vasiliğinden kurtulan Britney kendisinden 12 yaş küçük nişanlısından hamile...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Britney Spears bomba haberi açıkladı 3. çocuk yolda! Babasının vasiliğinden kurtulan Britney kendisinden 12 yaş küçük nişanlısından hamile

2008'de akıl sağlığı konusundaki kaygılar nedeniyle Britney Spears'ın yaşamını yasal vasileri kontol etmeye başlamıştı. Spears'ın babası Jamie Spears, 13 yıl boyunca şarkıcının hayatına kontrol ediyordu.

Britney Spears bomba haberi açıkladı 3. çocuk yolda! Babasının vasiliğinden kurtulan Britney kendisinden 12 yaş küçük nişanlısından hamile

Britney Spears vasiliğin istismara dönüştüğü gerekçesiyle babasının elinden vasiliği almak için yasal mücadeleye başlamıştı.

Britney Spears bomba haberi açıkladı 3. çocuk yolda! Babasının vasiliğinden kurtulan Britney kendisinden 12 yaş küçük nişanlısından hamile

ABD'nin Los Angeles kentinde görülen davada mahkeme geçen yıl Kasım ayında Spears'ın servetinin ve hayatının kontrolüne yol açan yasal vasiliğe son verilmesi kararı almıştı.

Britney Spears bomba haberi açıkladı 3. çocuk yolda! Babasının vasiliğinden kurtulan Britney kendisinden 12 yaş küçük nişanlısından hamile

Amerikalı pop yıldızı Britney Spears hamile olduğunu duyurdu. 40 yaşındaki Spears, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, nişanlısı Sam Asghari'den ilk çocuğunu beklediğini söyledi.

SON DAKİKA