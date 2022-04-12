Britney Spears bomba haberi açıkladı 3. çocuk yolda! Babasının vasiliğinden kurtulan Britney kendisinden 12 yaş küçük nişanlısından hamile
Britney Spears bomba haberi açıkladı, 3. çocuk yolda! Babasının vasiliğinden kurtulan Britney kendisinden 12 yaş küçük nişanlısından hamile... 40 yaşındaki Spears, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, nişanlısı Sam Asghari'den ilk çocuğunu beklediğini söyledi. Britney Spears'ın 2004'te evlenip 2007'de boşandığı ikinci eşi Kevin Federline'dan 2 erkek çocuğu var...
12.04.2022 11:46 - Son Güncelleme: 12.04.2022 11:49
3. ÇOCUK YOLDA!
Britney Spears bomba haberi açıkladı! Babasının vasiliğinden kurtulan Britney kendisinden 12 yaş küçük nişanlısından hamile...
2008'de akıl sağlığı konusundaki kaygılar nedeniyle Britney Spears'ın yaşamını yasal vasileri kontol etmeye başlamıştı. Spears'ın babası Jamie Spears, 13 yıl boyunca şarkıcının hayatına kontrol ediyordu.
Amerikalı pop yıldızı Britney Spears hamile olduğunu duyurdu. 40 yaşındaki Spears, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, nişanlısı Sam Asghari'den ilk çocuğunu beklediğini söyledi.