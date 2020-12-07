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Breaking Bad dizisinin Walter White'ıydı! Bryan Cranston'ın tat ve koku alma duyusu hala yetersiz...

Magazin dünyasından koronavirüs haberleri gelmeye devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs haberi son olarak Breaking Bad dizisinin Walter White'ı Bryan Cranston'Dan geldi. Geçen temmuz ayında kendisi ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Cranston, koronavirüs nedeniyle 10 gün hasta olduğunu, ancak virüsün etkisinin hala devam ettiğini söyledi. "Tat ve koku alma yeteneğimin bir bölümünü kaybettim." diyen Cranston, bunun yüzde 75'inin geri geldiğini düşündüğünü fakat kahve kokusunu alamadığını belirtti. Koronavirüse yakalanan ünlüler arasında 64 yaşındaki Bryan Cranston'ın yanı sıra Tom Hanks ve eşi Rita Wilson da yer alıyor.

07.12.2020 14:32 - Son Güncelleme: 07.12.2020 14:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





