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Breaking Bad dizisinin Walter White'ıydı! Bryan Cranston'ın tat ve koku alma duyusu hala yetersiz...

Magazin dünyasından koronavirüs haberleri gelmeye devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs haberi son olarak Breaking Bad dizisinin Walter White'ı Bryan Cranston'Dan geldi. Geçen temmuz ayında kendisi ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Cranston, koronavirüs nedeniyle 10 gün hasta olduğunu, ancak virüsün etkisinin hala devam ettiğini söyledi. "Tat ve koku alma yeteneğimin bir bölümünü kaybettim." diyen Cranston, bunun yüzde 75'inin geri geldiğini düşündüğünü fakat kahve kokusunu alamadığını belirtti. Koronavirüse yakalanan ünlüler arasında 64 yaşındaki Bryan Cranston'ın yanı sıra Tom Hanks ve eşi Rita Wilson da yer alıyor.

07.12.2020 14:32 - Son Güncelleme: 07.12.2020 14:34
Breaking Bad dizisinin Walter White'ı Bryan Cranston: Tat ve koku alma yeteneğimin bir kısmını kaybettim!

"BİTKİN HİSSETTİM"
Breaking Bad dizisinde Walter White rolüyle tanınan Cranston, koronavirüs nedeniyle 10 gün hasta olduğunu, ancak virüsün etkisinin hala devam ettiğini söyledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Breaking Bad dizisinin Walter White'ıydı! Bryan Cranston tat ve koku alma duyusu hala yetersiz...

"The Ellen DeGeneres Show" adlı televizyon programına katılan ünlü oyuncu, "Birkaç gün ağrımız vardı ama yatakta tutmaya yetmedi. 37.2 derece ateşim vardı. Ardından bir hafta boyunca bitkin hissettim." dedi.

Breaking Bad dizisinin Walter White'ıydı! Bryan Cranston tat ve koku alma duyusu hala yetersiz...

TAT VE KOKU ALMA DUYUSU YERİNE GELMEDİ!
"Tat ve koku alma yeteneğimin bir bölümünü kaybettim." diyen Cranston, bunun yüzde 75'inin geri geldiğini düşündüğünü fakat kahve kokusunu alamadığını belirtti. Koronavirüse yakalanan ünlüler arasında 64 yaşındaki Bryan Cranston'ın yanı sıra Tom Hanks ve eşi Rita Wilson da yer alıyor.

Breaking Bad dizisinin Walter White'ı Bryan Cranston: Tat ve koku alma yeteneğimin bir kısmını kaybettim!

Seda Sayan ve eski futbolcu Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin de koronavirüse yakalanan ünlü isimlerden oldu. Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile aşk yaşayan Oğulcan Engin, hafta sonu İbrahim-Nurdan Büyükak çiftiyle buluşmuştu.

Breaking Bad dizisinin Walter White'ı Bryan Cranston: Tat ve koku alma yeteneğimin bir kısmını kaybettim!

Koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle dört gündür izole olan Büyükak'ın tedavisi evinde sürüyor.


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