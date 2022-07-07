Brad Pitt kimsenin bilmediği hastalığını açıkladı 'kimse bana inanmıyor ama...' Yüz körlüğünden muzdarip olduğu ortaya çıktı
Uzunca bir süre Angelina Jolie ile yaşadıkları velayet kriziyle gündeme gelen Brad Pitt bu kez hastalığıyla gündemde. 58 yaşında ABD'li dünyaca ünlü oyuncu sevenlerini üzecek bir haber verdi. Oyuncu genellikle doğuştan gelen ve beynin bir bölgesindeki eksikliğin neden olduğu yüz körlüğü hastalığına sahip olduğunu açıkladı. İşte detaylar...
07.07.2022 13:17 - Son Güncelleme: 07.07.2022 13:17
YÜZ KÖRLÜĞÜ HASTALIĞINA SAHİP
Dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt, sağlığına dair bir ayrıntıyı bir kez daha gündeme getirdi.
"BENCİL OLDUĞUMU SANIYORLAR"
Brad Pitt, gördüğü ve tanıştığı insanları sonradan hatırlayamadığını belirtip, "Bu da insanların beni ilgisiz, yanına yaklaşılamaz ve sadece kendini düşünen bencil biri gibi görmelerine neden oluyor" ifadelerini kullandı.