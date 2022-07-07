Brad Pitt kimsenin bilmediği hastalığını açıkladı ’kimse bana inanmıyor ama...’ Yüz körlüğünden muzdarip olduğu ortaya çıktı

Yüz körlüğü olarak da bilinen prosopagnozi, genellikle doğuştan geliyor. Beyindeki bilişsel bir bozukluk nedeniyle bu hastalığı sahip olan kişiler diğer insanların yüzlerini tanıyamaz, hatta neredeyse göremez. Bazı kişilerin kendi yüzlerini tanımakta bile güçlük çektiği durumlar da olabilir.