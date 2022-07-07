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Brad Pitt kimsenin bilmediği hastalığını açıkladı 'kimse bana inanmıyor ama...' Yüz körlüğünden muzdarip olduğu ortaya çıktı

Uzunca bir süre Angelina Jolie ile yaşadıkları velayet kriziyle gündeme gelen Brad Pitt bu kez hastalığıyla gündemde. 58 yaşında ABD'li dünyaca ünlü oyuncu sevenlerini üzecek bir haber verdi. Oyuncu genellikle doğuştan gelen ve beynin bir bölgesindeki eksikliğin neden olduğu yüz körlüğü hastalığına sahip olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

07.07.2022 13:17 - Son Güncelleme: 07.07.2022 13:17
Brad Pitt kimsenin bilmediği hastalığını açıkladı ’kimse bana inanmıyor ama...’ Yüz körlüğünden muzdarip olduğu ortaya çıktı

YÜZ KÖRLÜĞÜ HASTALIĞINA SAHİP

Dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt, sağlığına dair bir ayrıntıyı bir kez daha gündeme getirdi.

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Brad Pitt kimsenin bilmediği hastalığını açıkladı ’kimse bana inanmıyor ama...’ Yüz körlüğünden muzdarip olduğu ortaya çıktı

GQ Dergisi'ne konuşan 58 yaşındaki oyuncu, genellikle doğuştan gelen ve beynin bir bölgesindeki bir eksikliğin neden olduğu "prosopagnozi" (yüz körlüğü) hastalığına sahip olduğunu söyledi.

Brad Pitt kimsenin bilmediği hastalığını açıkladı ’kimse bana inanmıyor ama...’ Yüz körlüğünden muzdarip olduğu ortaya çıktı

Daha önce de benzer iddiasını tekrarlayan Pitt, resmi olarak kendisine teşhis konulmadığını ama gösterdiği bütün belirtilerin bu "prosopagnozi" hastası olduğunu doğruladığını ileri sürdü.

Brad Pitt kimsenin bilmediği hastalığını açıkladı ’kimse bana inanmıyor ama...’ Yüz körlüğünden muzdarip olduğu ortaya çıktı

Yüz körlüğü olarak da bilinen prosopagnozi, genellikle doğuştan geliyor. Beyindeki bilişsel bir bozukluk nedeniyle bu hastalığı sahip olan kişiler diğer insanların yüzlerini tanıyamaz, hatta neredeyse göremez. Bazı kişilerin kendi yüzlerini tanımakta bile güçlük çektiği durumlar da olabilir.

Brad Pitt kimsenin bilmediği hastalığını açıkladı ’kimse bana inanmıyor ama...’ Yüz körlüğünden muzdarip olduğu ortaya çıktı

"BENCİL OLDUĞUMU SANIYORLAR"

Brad Pitt, gördüğü ve tanıştığı insanları sonradan hatırlayamadığını belirtip, "Bu da insanların beni ilgisiz, yanına yaklaşılamaz ve sadece kendini düşünen bencil biri gibi görmelerine neden oluyor" ifadelerini kullandı.

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