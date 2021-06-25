Bozkır Arslanı Celaleddin'in yıldızı Emre Kıvılcım bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Emre Kıvılcım’ın memleketi…

Bozkır Arslanı Celaleddin'in yıldızı Emre Kıvılcım bakın aslen nereliymiş! Atv'nin sevilen dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'in yıldızı Emre Kıvılcım, başarılı oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not alıyor. Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan ünlü oyuncu, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Ekranlarda fırtınalar estiren Kıvılcım'ın hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılıyor. İnternet kullanıcıları özellikle "Emre Kıvılcım nereli?" sorusunun yanıtını aratıyor. Oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Emre Kıvılcım'ın memleketi…

25.06.2021 20:44 - Son Güncelleme: 25.06.2021 20:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





