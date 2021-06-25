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Bozkır Arslanı Celaleddin'in yıldızı Emre Kıvılcım bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Emre Kıvılcım’ın memleketi…

Bozkır Arslanı Celaleddin'in yıldızı Emre Kıvılcım bakın aslen nereliymiş! Atv'nin sevilen dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'in yıldızı Emre Kıvılcım, başarılı oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not alıyor. Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan ünlü oyuncu, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Ekranlarda fırtınalar estiren Kıvılcım'ın hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılıyor. İnternet kullanıcıları özellikle "Emre Kıvılcım nereli?" sorusunun yanıtını aratıyor. Oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Emre Kıvılcım'ın memleketi…

25.06.2021 20:44 - Son Güncelleme: 25.06.2021 20:44
Bozkır Arslanı Celaleddin'in yıldızı Emre Kıvılcım bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Emre Kıvılcım’ın memleketi…

Bozkır Arslanı Celaleddin'in başrol oyuncusu Emre kıvılcım, dizideki başarılı performansıyla gönüllere taht kurdu. Milyonları ekran başına kilitleyen dizide Celaleddin Hazemşah karakterine can veren Kıvılcım'ın özel hayatı da merak konusu oldu.

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Bozkır Arslanı Celaleddin'in yıldızı Emre Kıvılcım bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Emre Kıvılcım’ın memleketi…

Son dönemlerin popüler isimleri arasında yer alan ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 2 Eylül 1990 tarihinde dünyaya gelen ve oyunculuktan önce mühendis olarak çalışan Kıvılcım'ın özellikle memleketi merak edildi.

Bozkır Arslanı Celaleddin'in yıldızı Emre Kıvılcım bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Emre Kıvılcım’ın memleketi…

İnternet kullanıcıları Emre Kıvılcım nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte başta Emre Kıvılcım olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri…

Bozkır Arslanı Celaleddin'in yıldızı Emre Kıvılcım bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Emre Kıvılcım’ın memleketi…

Burak Özçivit - Gaziantep

Bozkır Arslanı Celaleddin'in yıldızı Emre Kıvılcım bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Emre Kıvılcım’ın memleketi…

Yıldız Çağrı Atiksoy – İzmir