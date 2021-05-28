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Bozkır Arslanı Celaleddin'in Türkan Hatun'u bakın kimin eşi çıktı! EDHO'nun gelmiş geçmiş en hüzünlü vedasını yaşatmıştı...

Bozkır Arslanı Celaleddin'in Türkan Hatun'u bakın kimin eşi çıktı! Atv ekranlarının yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölümü ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Emre Kıvılcım, Yulduz Radjabova, Cemal Hünal gibi güçlü isimlerin yer aldığı efsane dizide başrol oyuncuları arasında yer alan Türkan Hatun karakterine hayat veren Gülenay Kalkan Ünlüoğlu sosyal medya gündeminde. Gülenay Hanım, Atv'nin 6 sezondur devam eden reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın unutulmaz isminin eşi... Birçok kişi biliyor ancak bazıları ise gerçeği öğrenince şaşırıyor.

28.05.2021 09:10 - Son Güncelleme: 28.05.2021 09:25
Bozkır Arslanı Celaleddin'in Türkan Hatun'u bakın kimin eşi çıktı! EDHO'nun gelmiş geçmiş en hüzünlü vedasını yaşatmıştı...

Bozkır Arslanı Celaleddin'in Türkan Hatun'u bakın kimin eşi çıktı! EDHO'nun gelmiş geçmiş en hüzünlü vedasını yaşatmıştı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bozkır Arslanı Celaleddin'in Türkan Hatun'u bakın kimin eşi çıktı! EDHO'nun gelmiş geçmiş en hüzünlü vedasını yaşatmıştı...

İşte başta Bozkır Arslanı Celaleddin'in Türkan Hatun'u olmaküzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

Bozkır Arslanı Celaleddin'in Türkan Hatun'u bakın kimin eşi çıktı! EDHO'nun gelmiş geçmiş en hüzünlü vedasını yaşatmıştı...

Bozdağ Film imzalı, Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini konu alan yeni dizi 'Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölümü ile izleyicisi ile buluşmaya hazırlanırken, dizisinin oyuncuları merak konusu oldu.

Bozkır Arslanı Celaleddin'in Türkan Hatun'u bakın kimin eşi çıktı! EDHO'nun gelmiş geçmiş en hüzünlü vedasını yaşatmıştı...

Türkan Hatun karakterine hayat veren Gülenay Kalkan'ın eşinin EDHO'nun Ünal Kaplan'ı olduğunu öğrenenler şaşırıyor.

Bozkır Arslanı Celaleddin'in Türkan Hatun'u bakın kimin eşi çıktı! EDHO'nun gelmiş geçmiş en hüzünlü vedasını yaşatmıştı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Tarık Ünlüoğlu akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.