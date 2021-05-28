Bozkır Arslanı Celaleddin'in Türkan Hatun'u bakın kimin eşi çıktı! EDHO'nun gelmiş geçmiş en hüzünlü vedasını yaşatmıştı...

Bozkır Arslanı Celaleddin'in Türkan Hatun'u bakın kimin eşi çıktı! Atv ekranlarının yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölümü ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Emre Kıvılcım, Yulduz Radjabova, Cemal Hünal gibi güçlü isimlerin yer aldığı efsane dizide başrol oyuncuları arasında yer alan Türkan Hatun karakterine hayat veren Gülenay Kalkan Ünlüoğlu sosyal medya gündeminde. Gülenay Hanım, Atv'nin 6 sezondur devam eden reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın unutulmaz isminin eşi... Birçok kişi biliyor ancak bazıları ise gerçeği öğrenince şaşırıyor.

28.05.2021 09:10 - Son Güncelleme: 28.05.2021 09:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





