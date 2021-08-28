Eski aşkı Oğulcan Engin’i maziye gömdü cesur paylaşımlarına kaldığı yerden devam etti! Ezgi Eyüpoğlu spor salonunda şov yaptı
Eski aşkı Oğulcan Engin'i maziye gömdü cesur paylaşımlarına kaldığı yerden devam etti! Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin ile aşklarını geçen haftalarda sonlandıran Ezgi Eyüpoğlu, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta, Deniz Baysal'ın rol aldığı Teşkilat dizisinin çekimleri için kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, bu süreçte sporunu aksatmadı. Formunu korumak adına düzenli spor yapan Eyüboğlu, o anlara ait bir karesini sosyal medya hesabında paylaştı. Fit hali ile dikkat çeken oyuncu, bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte Ezgi Eyüpoğlu'nun o paylaşımı...
28.08.2021 19:53
- Son Güncelleme: 28.08.2021 20:08
Teşkilat dizisinde rol alan Ezgi Eyüboğlu, geçen haftalarda Oğulcan Engin ile yollarını ayırmıştı. Ayrılık sonrası birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bırakan çiftten Ezgi Eyüboğlu'na bir darbe de eski sevgilisinin annesi Seda Sayan'dan gelmişti. Sayan, radikal bir kararla hemen hemen her fotoğrafını beğendiği Ezgi Eyüpoğlu'nu tıpkı oğlu gibi takipten çıkmıştı.
Ayrılığın ardından sosyal medyayı eskisi kadar aktif kullanmayan Ezgi Eyüpoğlu, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Ezgi Eyüpoğlu'nun paylaşımına yoğun ilgi gösterdi. Sıfır makyaj paylaşım yapan Eyüboğlu ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.