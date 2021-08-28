Eski aşkı Oğulcan Engin’i maziye gömdü cesur paylaşımlarına kaldığı yerden devam etti! Ezgi Eyüpoğlu spor salonunda şov yaptı

Teşkilat dizisinde rol alan Ezgi Eyüboğlu, geçen haftalarda Oğulcan Engin ile yollarını ayırmıştı. Ayrılık sonrası birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bırakan çiftten Ezgi Eyüboğlu'na bir darbe de eski sevgilisinin annesi Seda Sayan'dan gelmişti. Sayan, radikal bir kararla hemen hemen her fotoğrafını beğendiği Ezgi Eyüpoğlu'nu tıpkı oğlu gibi takipten çıkmıştı.