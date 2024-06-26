Boşanma sebebini Ceyda Düvenci'ye itiraf eden Burcu Kıratlı bakın ne dedi... Sinan Akçıl 'kıskanç' dedi eski eş Burcu Kıratlı'dan cevap gecikmedi!

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, 1 Ocak 2018 tarihinde Amsterdam'da evlenmiş ancak 9 ay sonra yollarını ayırmıştı. Çiftin inişli çıkışlı ilişkisi, magazin dünyasında sürekli gündemde kalmayı başardı. Son olarak Sinan Akçıl'ın eski eşi Burcu Kıratlı hakkında "kıskanç" yorumunda bulunması, medyada büyük yankı uyandırdı. Bu sözlere sessiz kalmayan Burcu Kıratlı, cevabını geciktirmedi. Daha önce boşanmalarının nedenini Ceyda Düvenci'ye açıklayan Burcu Kıratlı, eski eşinin bu ithamlarına karşı ne dedi dersiniz?
Daha önce boşanma sebebini Ceyda Düvenci'ye itiraf eden Burcu Kıratlı, eski eşi Sinan Akçıl'ın o sözlerine bakın ne cevap verdi...
Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 1 Ocak 2019'da Amsterdam'da nikah masasına oturdu.
9 ay evli kalan çift, ani bir kararla boşandı ancak ayrılığa yalnızca 20 gün dayanabilen ikili, yeniden bir araya geldi.