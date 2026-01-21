Boşandığı gün pembe gül gönderdi! Haldun Dormen'in annesinin "ayrılırsan reddederim" dediği hikaye

2. Perde: "İki Volkan Arasında Yaşamak Zordu"

Çiftin evliliği 8 yıl sürdü ancak bu süreç, iki "işkolik" devin aynı evde yaşaması nedeniyle kolay geçmedi. Betül Mardin sabah erkenden işe gidiyor, Haldun Dormen ise tiyatro provalarından gece geç saatlerde dönüyordu.

Oğulları Ömer'in Tespiti: Yıllar sonra oğulları Ömer Dormen, annesi Betül Mardin'e o günleri şöyle özetleyecekti: "Ayrılmanız iyi oldu anne, iki volkan arasında yaşamak çok zordu."

Haldun Dormen'in İtirafı: Usta sanatçı ise 2012 yılında verdiği bir röportajda bu durumu, "Boşanmasaydık ya ben onu boğardım ya o beni. Ayrılmakla birbirimizi kurtardık" sözleriyle anlattı.

3. Perde: Kayınvalide Nimet Hanım'ın Tarihi Resti

Evlilik çatırdamaya başladığında devreye Haldun Dormen'in annesi Nimet Hanım girdi. Gelini Betül Mardin'i öz kızından ayırmayan Nimet Hanım, boşanma fikrini duyunca oğluna Türk aile yapısında ender görülen bir rest çekti:

"Eğer Betül'den boşanırsan seni evlatlıktan reddederim!"

Ancak Haldun Dormen ve Betül Mardin, aileyi ikna ederek "dostça" ayrılma kararı aldılar. Nimet Hanım bu karara üzülse de geliniyle bağını asla koparmadı.

4. Perde: Boşanma Günü Gelen Pembe Güller (1967)

1967 yılında mahkemeye giden çift, tek celsede boşandı. Adliye çıkışında yaşananlar ise bu ayrılığı "modern zamanların en zarif vedası" haline getirdi.

Zarafetin Simgesi: Eve dönen Betül Mardin, kapısında dev bir buket pembe gül buldu.

Not: Güllerin üzerindeki notta Haldun Dormen'in el yazısıyla şu yazıyordu: "Her şey için teşekkürler."

5. Perde: "Soyadlarımız Farklı Olsa da Biz Akrabayız"

Boşanma, bu ikili için bir son değil, 59 yıl sürecek bir "akrabalığın" başlangıcıydı.