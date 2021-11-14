Boşanacakları iddia edilmişti! Alişan biricik eşi Buse Varol'a sosyal medyadan aşkını haykırdı! 'Bir 14 Kasım'da atmıştım ilk mesajı'
Bir süre önce haklarında 'ayrılık' iddiaları çıkan Alişan ve Buse Varol çifti 5. evlilik yıldönümlerini sosyal medya üzerinden kutladı. Buse Varol iddialar ile ilgili katıldığı bir televizyon programında, ''Herkesi aydınlatayım hiç böyle bir şey yok. Güzel bir evliliğim var, iki küçük çocuğum var. Biz çok zor günler yaşıyoruz. Ona destek olup atlatmaya çalışıyoruz. Böyle bir dönemde insanların daha hassas olmasını istiyorum. Asla ayrılık yok. " açıklamasında bulunmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü çift paylaşımlarıyla iddiaları yalanlamaya devam ediyor. İşte Alişan ve Buse Varol'um aşk kokan o yıldönümü paylaşımları...
14.11.2021 22:14
- Son Güncelleme: 14.11.2021 22:14
İddiaları yalanlayan çift mutlu bir evlilikleri olduğunu dile getirmişti. Son olarak Alişan evliliklerinin 5. yıl dönümünde eşine sosyal medyadan süpriz yaptı.
Buse Varol ile bir fotoğrafını paylaşan Alişan 'Bir 14 Kasım'da atmıştım ilk mesajı. Ve bugün 5inci 14 Kasım...' sözlerini kullandı.
Kocasının paylaşımına kayıtsız kalmayan Buse Varol da Alişan'ın paylaşımını kendi hesabından paylaştı ve 'İyiki...' notunu düştü.