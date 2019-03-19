Bomba iddia: Elimde ses kaydı var, Serdar Ortaç'ın eşi Chloe gizlice bebek aldırdı

SERDAR ORTAÇ: HABERLER DOĞRU

Serdar Ortaç'ın bir ses kaydının eline ulaştığını ve bu kayıtta boşanmak istediğini söylediğini belirten Eylem İpek Şafak, "Serdar sosyal medya hesabından boşanma haberlerini yalanladı. Benim elime bir ses kaydı ulaştı ben haberi bunun üzerine hazırladım. Serdar bana 'o ses kaydı senin eline nasıl ulaştı?' diye de sordu. Serdar şu an o ses kaydının kimlerde olduğunu merak ediyor. Serdar 'evet haberler doğru ama zamanlama yanlış' dedi. Sesli notta da tarih belli değil. Serdar, 'Birkaç ay önce böyle bir şey olmuştu evet.' dedi. Aynı zamanda da şu anda evliliklerinin düzgün gittiğini söyledi.