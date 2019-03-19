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Bomba iddia: Elimde ses kaydı var, Serdar Ortaç'ın eşi Chloe gizlice bebek aldırdı

Serdar Ortaç ve eşi Chloe'nin boşanacağına dair çıkan dedikodulara bir yenisi eklendi. Bir kanalda yayınlanan magazin programının sunucusundan magazin gündemini altüst eden iddialar peş peşe geldi. İddiaya göre; Chloe Serdar Ortaç'tan habersiz bebek aldırdı. Magazin programının sucusu; Serdar Ortaç'ın, eşi Chloe'nin kürtaj olduğunu kendisine söylemediği için boşanmak istediğini belirtti.

19.03.2019 12:36 - Son Güncelleme: 19.03.2019 12:36
Bomba iddia: Elimde ses kaydı var, Serdar Ortaç'ın eşi Chloe gizlice bebek aldırdı

Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughnan hakkında magazin gündemini sarsan bir iddia ortaya atıldı. Bir kanalda yayınlanan magazin programının sunucusu Eylem İpek Şafak, Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan ile ilgili şaşırtan gerçeği açıkladı. İddiaya göre Chloe gizlice kürtaj yaptırdı ve bu yüzden de Serdar Ortaç avukatına boşanma davası talimat verdi.

Bomba iddia: Elimde ses kaydı var, Serdar Ortaç'ın eşi Chloe gizlice bebek aldırdı

SERDAR ORTAÇ: HABERLER DOĞRU

Serdar Ortaç'ın bir ses kaydının eline ulaştığını ve bu kayıtta boşanmak istediğini söylediğini belirten Eylem İpek Şafak, "Serdar sosyal medya hesabından boşanma haberlerini yalanladı. Benim elime bir ses kaydı ulaştı ben haberi bunun üzerine hazırladım. Serdar bana 'o ses kaydı senin eline nasıl ulaştı?' diye de sordu. Serdar şu an o ses kaydının kimlerde olduğunu merak ediyor. Serdar 'evet haberler doğru ama zamanlama yanlış' dedi. Sesli notta da tarih belli değil. Serdar, 'Birkaç ay önce böyle bir şey olmuştu evet.' dedi. Aynı zamanda da şu anda evliliklerinin düzgün gittiğini söyledi.

Bomba iddia: Elimde ses kaydı var, Serdar Ortaç'ın eşi Chloe gizlice bebek aldırdı

"CHLOE GİZLİCE KÜRTAJ OLMUŞ"

Olay çok büyüdü hassas bir konu ama söyleyeceğim. Serdar'ın Chloe ile bu boşanma kararını almasında Serdar'ın ağzından da teyidi aldım Chloe kürtaj olmuş. Serdar'da bunu duyup sinirlenmesiyle boşanma kararı almış."

Bomba iddia: Elimde ses kaydı var, Serdar Ortaç'ın eşi Chloe gizlice bebek aldırdı

Serdar Ortaç eşi Chloe Loughnan ile boşanma durumunun olmadığını belirtmişti.

Bomba iddia: Elimde ses kaydı var, Serdar Ortaç'ın eşi Chloe gizlice bebek aldırdı
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