Bomba iddia: Elimde ses kaydı var, Serdar Ortaç'ın eşi Chloe gizlice bebek aldırdı
Serdar Ortaç ve eşi Chloe'nin boşanacağına dair çıkan dedikodulara bir yenisi eklendi. Bir kanalda yayınlanan magazin programının sunucusundan magazin gündemini altüst eden iddialar peş peşe geldi. İddiaya göre; Chloe Serdar Ortaç'tan habersiz bebek aldırdı. Magazin programının sucusu; Serdar Ortaç'ın, eşi Chloe'nin kürtaj olduğunu kendisine söylemediği için boşanmak istediğini belirtti.
Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughnan hakkında magazin gündemini sarsan bir iddia ortaya atıldı. Bir kanalda yayınlanan magazin programının sunucusu Eylem İpek Şafak, Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan ile ilgili şaşırtan gerçeği açıkladı. İddiaya göre Chloe gizlice kürtaj yaptırdı ve bu yüzden de Serdar Ortaç avukatına boşanma davası talimat verdi.
SERDAR ORTAÇ: HABERLER DOĞRU
Serdar Ortaç'ın bir ses kaydının eline ulaştığını ve bu kayıtta boşanmak istediğini söylediğini belirten Eylem İpek Şafak, "Serdar sosyal medya hesabından boşanma haberlerini yalanladı. Benim elime bir ses kaydı ulaştı ben haberi bunun üzerine hazırladım. Serdar bana 'o ses kaydı senin eline nasıl ulaştı?' diye de sordu. Serdar şu an o ses kaydının kimlerde olduğunu merak ediyor. Serdar 'evet haberler doğru ama zamanlama yanlış' dedi. Sesli notta da tarih belli değil. Serdar, 'Birkaç ay önce böyle bir şey olmuştu evet.' dedi. Aynı zamanda da şu anda evliliklerinin düzgün gittiğini söyledi.