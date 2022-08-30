Vav TV İzle
Haberler Magazin Bomba aşk iddiası: Ayşe Özyılmazel ile Buray sevgili mi? İkili arasındaki yaş farkı sosyal medyayı salladı

Bomba aşk iddiası: Ayşe Özyılmazel ile Buray sevgili mi? İkili arasındaki yaş farkı sosyal medyayı salladı

Ayşe Özyılmazel ile Buray aşk mı yaşıyor? Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasının ardından Ayşe Özyılmazel ile Buray'ın yaşları merak konusu oldu. İkili arasındaki yaş farkı ise dikkat çekti. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasının detayları...

30.08.2022 14:08 - Son Güncelleme: 30.08.2022 14:08
Bomba aşk iddiası: Ayşe Özyılmazel ile Buray sevgili mi? İkili arasındaki yaş farkı sosyal medyayı salladı

Bomba aşk iddiası; Ayşe Özyılmazel ile Buray sevgili mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bomba aşk iddiası: Ayşe Özyılmazel ile Buray sevgili mi? İkili arasındaki yaş farkı sosyal medyayı salladı

Pop dünyasının son dönemde yıldızı parlayan isimlerinden Buray'ın Ayşe Özyılmazel'le yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor.

Bomba aşk iddiası: Ayşe Özyılmazel ile Buray sevgili mi? İkili arasındaki yaş farkı sosyal medyayı salladı

Hürriyet'in iddiasına göre bir süredir görüşen ikili, ilişkilerini gözlerden uzak yaşıyor.

Bomba aşk iddiası: Ayşe Özyılmazel ile Buray sevgili mi? İkili arasındaki yaş farkı sosyal medyayı salladı

Ayşe ile Buray'dan gelecek açıklama merakle beklenirken ikilinin yaş farkı gündem oldu.

Bomba aşk iddiası: Ayşe Özyılmazel ile Buray sevgili mi? İkili arasındaki yaş farkı sosyal medyayı salladı

İşte başta Ayşe Özyılmazel ile Buray'ın yaşı olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...

SON DAKİKA