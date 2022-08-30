Bomba aşk iddiası: Ayşe Özyılmazel ile Buray sevgili mi? İkili arasındaki yaş farkı sosyal medyayı salladı
Ayşe Özyılmazel ile Buray aşk mı yaşıyor? Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasının ardından Ayşe Özyılmazel ile Buray'ın yaşları merak konusu oldu. İkili arasındaki yaş farkı ise dikkat çekti. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasının detayları...
30.08.2022 14:08 - Son Güncelleme: 30.08.2022 14:08
Pop dünyasının son dönemde yıldızı parlayan isimlerinden Buray'ın Ayşe Özyılmazel'le yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor.
İşte başta Ayşe Özyılmazel ile Buray'ın yaşı olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...