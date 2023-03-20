Bizimkiler'in sarışın sekreteri Tatlı Kaçıklar'ın Aysu'su Buket Dereoğlu'nun oğlu Can'a bakın annesinin kopyası: "Koca delikanlı olmuş"
Bizimkiler'in sarışın sekreteri Tatlı Kaçıklar'ın Aysu'su Buket Dereoğlu'nun oğlu Can'a bakın, annesinin kopyası... Bir dönemin sevilen dizileriyle hafızalara kazınan sarışın güzel Buket Dereoğlu Instagram paylaşımıyla sosyal medya gündeminde. 1994-1996 yılları arasında Volkan Severcan, 2004-2009 yıları arasında ise Özgür Özgülgün ile evli olan Buket Dereoğlu, Özgülgün ile olan evliliğinden bir erkek evlat dünyaya getirdi. Gözlerden uzak büyüyen Can Özgülgün annesinin sosyal medya hesabında ortaya çıktı. Buket Dereoğlu ile oğlu Can'ı görenler, "Annesinin tıpatıp kopyası" , "Koca delikanlı olmuş" , "Abla - kardeş gibiler" demeden geçmedi.
20.03.2023 12:36 - Son Güncelleme: 20.03.2023 12:39
"KOCA DELİKANLI OLMUŞ"
Bizimkiler'in sarışın sekreteri Tatlı Kaçıklar'ın Aysu'su Buket Dereoğlu'nun oğlu Can'a bakın, annesinin kopyası.
11 Mart 1994 yılında oyuncu Volkan Severcan ile evlenen ve 18 Mayıs 1996 tarihinde boşanan ünlü oyuncu Buket Dereoğlu, 8 Temmuz 2004 tarihinde oyuncu Özgür Özgülgün ile evlendi ve bu evliliktem Can (d.2005) adında bir erkek evlat dünyaya getirdi.
Bizimkiler dizisinde canlandırdığı Sekreter Demet karakteri ile hafızalara kazınan sarışın güzelin oğlu Can'ı görenler, 'Annesinin kopyası' diyor.