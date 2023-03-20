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Haberler Magazin Bizimkiler'in sarışın sekreteri Tatlı Kaçıklar'ın Aysu'su Buket Dereoğlu'nun oğlu Can'a bakın annesinin kopyası: "Koca delikanlı olmuş"

Bizimkiler'in sarışın sekreteri Tatlı Kaçıklar'ın Aysu'su Buket Dereoğlu'nun oğlu Can'a bakın annesinin kopyası: "Koca delikanlı olmuş"

Bizimkiler'in sarışın sekreteri Tatlı Kaçıklar'ın Aysu'su Buket Dereoğlu'nun oğlu Can'a bakın, annesinin kopyası... Bir dönemin sevilen dizileriyle hafızalara kazınan sarışın güzel Buket Dereoğlu Instagram paylaşımıyla sosyal medya gündeminde. 1994-1996 yılları arasında Volkan Severcan, 2004-2009 yıları arasında ise Özgür Özgülgün ile evli olan Buket Dereoğlu, Özgülgün ile olan evliliğinden bir erkek evlat dünyaya getirdi. Gözlerden uzak büyüyen Can Özgülgün annesinin sosyal medya hesabında ortaya çıktı. Buket Dereoğlu ile oğlu Can'ı görenler, "Annesinin tıpatıp kopyası" , "Koca delikanlı olmuş" , "Abla - kardeş gibiler" demeden geçmedi.

20.03.2023 12:36 - Son Güncelleme: 20.03.2023 12:39
Bizimkiler’in sarışın sekreteri Tatlı Kaçıklar’ın Aysu’su Buket Dereoğlu’nun oğlu Can’a bakın annesinin kopyası: Koca delikanlı olmuş

"KOCA DELİKANLI OLMUŞ"

Bizimkiler'in sarışın sekreteri Tatlı Kaçıklar'ın Aysu'su Buket Dereoğlu'nun oğlu Can'a bakın, annesinin kopyası.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bizimkiler’in sarışın sekreteri Tatlı Kaçıklar’ın Aysu’su Buket Dereoğlu’nun oğlu Can’a bakın annesinin kopyası: Koca delikanlı olmuş

Bir dönemin sarışın güzeli, oğlu ile sosyal medya gündeminde.

Bizimkiler’in sarışın sekreteri Tatlı Kaçıklar’ın Aysu’su Buket Dereoğlu’nun oğlu Can’a bakın annesinin kopyası: Koca delikanlı olmuş

11 Mart 1994 yılında oyuncu Volkan Severcan ile evlenen ve 18 Mayıs 1996 tarihinde boşanan ünlü oyuncu Buket Dereoğlu, 8 Temmuz 2004 tarihinde oyuncu Özgür Özgülgün ile evlendi ve bu evliliktem Can (d.2005) adında bir erkek evlat dünyaya getirdi.

Bizimkiler’in sarışın sekreteri Tatlı Kaçıklar’ın Aysu’su Buket Dereoğlu’nun oğlu Can’a bakın annesinin kopyası: Koca delikanlı olmuş

09 Kasım 2009 tarihinde boşanan Buket Dereoğlu sosyal medya gündeminde.

Bizimkiler’in sarışın sekreteri Tatlı Kaçıklar’ın Aysu’su Buket Dereoğlu’nun oğlu Can’a bakın annesinin kopyası: Koca delikanlı olmuş

Bizimkiler dizisinde canlandırdığı Sekreter Demet karakteri ile hafızalara kazınan sarışın güzelin oğlu Can'ı görenler, 'Annesinin kopyası' diyor.

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