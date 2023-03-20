Bizimkiler'in sarışın sekreteri Tatlı Kaçıklar'ın Aysu'su Buket Dereoğlu'nun oğlu Can'a bakın annesinin kopyası: "Koca delikanlı olmuş"

11 Mart 1994 yılında oyuncu Volkan Severcan ile evlenen ve 18 Mayıs 1996 tarihinde boşanan ünlü oyuncu Buket Dereoğlu, 8 Temmuz 2004 tarihinde oyuncu Özgür Özgülgün ile evlendi ve bu evliliktem Can (d.2005) adında bir erkek evlat dünyaya getirdi.