Haberler
Galeri
Magazin
Bizimkiler dizisinin Cemil’inden mesaj var! Son haliyle üzen Uğurtan Sayıner'in sağlık durumu nasıl?
Bizimkiler dizisinin Cemil’inden mesaj var! Son haliyle üzen Uğurtan Sayıner'in sağlık durumu nasıl?
Bizimkiler dizisinin Cemil'i, Uğurtan Sayıner geçtiğimiz hafta apar topar hastaneye kaldırıldı. Usta oyuncunun son hali sevenlerini derinden üzerken, yaşadığı sağlık sorununun yaşlılığa bağlı olduğu ifade edildi. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde oturan 76 yaşındaki sanatçı, kısa süre içerisinde tedavi altına alındı. Sağlık durumu merak edilen Uğurtan Sayıner, sosyal medya hesabından sevenlerine seslendi.
10.08.2020 11:04
- Son Güncelleme: 10.08.2020 11:04
1989-2002 yılları arasında yayınlanan ve Türk televizyonuna damga vuran 'Bizimkiler' dizisinde Cemil karakterine hayat veren Uğurtan Sayıner, yaşamını sürdürdüğü İzmir'de yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı geçen perşembe hastaneye kaldırıldı.
Ambulansla evinden alınarak hastaneye getirilen Sayıner, tedavi altına alındı.
76 yaşındaki usta oyuncunun ileri yaşla beraber, yeme bozukluğu ve sıvı elektronik dengesizliği sebebiyle kilo kaybı yaşadığı ve bilincinin açık olduğu bildirildi.
Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatlarıyla, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Uğurtan Sayıner'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Uğurtan Sayıner, sanatçı dostlarının sosyal medya hesabından bir mesaj da yayınladı.