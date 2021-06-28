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Bizimkiler dizisi hakkındaki bu gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Vefat eden Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner meğer...

Bir döneme damgasını vuran Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner hayatını kaybetti. 77 yaşındaki Sayıner, yeme bozukluğu ve sıvı elektrolit dengesizliği sebebiyle geçen yıl tedavi görmüş, sağlığına kavuşması sonrası taburcu edilmişti. Uğurtan Sayıner'in vefatının ardından Bizimkiler dizisinin kamera arkası görüntüleri yıllar sonra ortaya çıktı. O dönem izlerken dikkat etmediğimiz bu detaylar yıllar sonra yüzlerimizi güldürüyor hem de hüzünlendiriyor. İşte efsane dizi Bizimkiler'den şaşırtan detaylar...

28.06.2021 09:57 - Son Güncelleme: 28.06.2021 09:57
Bizimkiler dizisi hakkındaki bu gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Vefat eden Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner meğer...

Türk Televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan ve 1989-2002 yılları arasında yayınlanan Bizimkiler dizisinde Cemil karakteri ile rol alan Uğurtan Sayıner 77 yaşında hayatını kaybetti.

Dillere pelesenk olmuş replikleri ile gönüllerde taht kuran Uğurtan Sayıner'in en meşhur sözleri ise "Sevim koş katil geldi", "Benim Adım Cemil" olmuştur.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bizimkiler dizisi hakkındaki bu gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Vefat eden Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner meğer...

İzmir Karşıyaka'daki evinde yaşlılığa bağlı rahatsılıklardan dolayı hayatını kaybeden Uğurtan Sayıner'in vefat haberini ev arkadaşı tiyatro sanatçısı Osman Cavcı verdi.

Bizimkiler dizisi hakkındaki bu gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Vefat eden Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner meğer...

İleri yaşla birlikte yeme bozukluğu, sıvı elektrolit dengesizlik hastalığıyla mücadele eden ve geçtiğimiz yıl İzmir Eşrefpaşa Hastanesi'nde tedavi gören Uğurtan Sayıner sağılığına kısa sürede kavuşmuştu.

Bizimkiler dizisi hakkındaki bu gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Vefat eden Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner meğer...

BİZİMKİLER HAKKINDA ŞAŞIRTAN GERÇEKLER

Dizinin çekimleri Kadıköy Marmara Caddesi'nde bulunan Şale Apartmanı'nda yapıldı. Ancak apartmanın içindeki çekimler, az ilerideki Emek Apartmanı'nda gerçekleşti.

Bizimkiler dizisi hakkındaki bu gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Vefat eden Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner meğer...

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