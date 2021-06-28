Bizimkiler dizisi hakkındaki bu gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Vefat eden Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner meğer...

Türk Televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan ve 1989-2002 yılları arasında yayınlanan Bizimkiler dizisinde Cemil karakteri ile rol alan Uğurtan Sayıner 77 yaşında hayatını kaybetti.

Dillere pelesenk olmuş replikleri ile gönüllerde taht kuran Uğurtan Sayıner'in en meşhur sözleri ise "Sevim koş katil geldi", "Benim Adım Cemil" olmuştur.