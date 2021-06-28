Bizimkiler dizisi hakkındaki bu gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Vefat eden Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner meğer...
Bir döneme damgasını vuran Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner hayatını kaybetti. 77 yaşındaki Sayıner, yeme bozukluğu ve sıvı elektrolit dengesizliği sebebiyle geçen yıl tedavi görmüş, sağlığına kavuşması sonrası taburcu edilmişti. Uğurtan Sayıner'in vefatının ardından Bizimkiler dizisinin kamera arkası görüntüleri yıllar sonra ortaya çıktı. O dönem izlerken dikkat etmediğimiz bu detaylar yıllar sonra yüzlerimizi güldürüyor hem de hüzünlendiriyor. İşte efsane dizi Bizimkiler'den şaşırtan detaylar...
Türk Televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan ve 1989-2002 yılları arasında yayınlanan Bizimkiler dizisinde Cemil karakteri ile rol alan Uğurtan Sayıner 77 yaşında hayatını kaybetti.
Dillere pelesenk olmuş replikleri ile gönüllerde taht kuran Uğurtan Sayıner'in en meşhur sözleri ise "Sevim koş katil geldi", "Benim Adım Cemil" olmuştur.