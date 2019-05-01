Bizim Hikaye dizisinin yakışıklı oyuncusu Burak Deniz’den ayrılan Büşra Develi yeni sevgilisiyle yakalandı!
Bizim Hikaye dizisinin yakışıklı oyuncusu Burak Deniz ile Büşra Develi, 3 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz yaz sonlandırma kararı almışlardı. Magazin camiasının örnek çiftlerinden olan Büşra Develi ile Burak Deniz'in ani ayrılığı hayranlarını bir hayli şaşırtmıştı. Büşra Develi, önceki akşam yeni sevgilisi Cem Aktay ile objektiflere yakalandı. O görüntülerin ardından gözler Bizim Hikaye dizisinin oyuncusu Burak Deniz'e çevrildi.Peki, Büşra Develi kimdir ve kaç yaşındadır?
BÜŞRA DEVELİ KİMDİR?
Büşra Develi, 25 Ağustos 1993 tarihinde İzmit'de doğmuştur. 4 kız kardeştirler. İlköğrenimin ardından ailesiyle birlikte Antalya'ya taşındı. Orta öğrenim ve lise eğitimini Antalya'da tamamladı. Daha sonra hedefleri doğrultusunda tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim almak için İstanbul'a taşındı. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı böülümünde okumaya başladı. Dizi çekimleri yüzünden okulunu dondurmak zorunda kaldı.
Büşra Develi, 2015 yılında İlyas Yalçıntaş'ın İncir şarkısının klibinde oynadı. Büşra Develi, 2015 yılındaCem Karcıyönetmenliğindeki "Tatlı Küçük Yalancılar" adlı dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Burak Deniz,Melisa Şenolsun, Beste Kökdemir, Dilan Çiçek Deniz ile birlikte oynadılar.
180 cm. boyunda ve 55 kğ. olan ve ilk defa bir dizide oynayan Büşra Develi'yi seyredenler oyuncu Juliette Binoche'e benzetmektedir.