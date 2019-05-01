Bizim Hikaye dizisinin yakışıklı oyuncusu Burak Deniz’den ayrılan Büşra Develi yeni sevgilisiyle yakalandı!

Bizim Hikaye dizisinin yakışıklı oyuncusu Burak Deniz ile Büşra Develi, 3 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz yaz sonlandırma kararı almışlardı. Magazin camiasının örnek çiftlerinden olan Büşra Develi ile Burak Deniz'in ani ayrılığı hayranlarını bir hayli şaşırtmıştı. Büşra Develi, önceki akşam yeni sevgilisi Cem Aktay ile objektiflere yakalandı. O görüntülerin ardından gözler Bizim Hikaye dizisinin oyuncusu Burak Deniz'e çevrildi.Peki, Büşra Develi kimdir ve kaç yaşındadır?

01.05.2019 14:34 - Son Güncelleme: 01.05.2019 14:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





