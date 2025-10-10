PODCAST CANLI YAYIN

Bizim Aile’nin Ferdi’si Cengiz Nezir bakın şimdi ne halde! Meğer oyunculuğu bıraktıktan sonra...

Bizim Aile'nin Ferdi'si, Hababam Sınıfı'nın Bozum Cahit'i, Aile Şerefi'nin Mustafa'sı, Ah Nerede'nin Ömer'i... Yeşilçam'ın sevilen yüzü Cengiz Nezir, yıllar sonra gündem oldu. Bir anda oyunculuğu bırakarak beyazperdeye veda eden ünlü ismin son hali ve yeni mesleği de sevenlerini şaşırttı. Nezir'in oyunculuğu bırakma nedeni ise dikkat çekti. İşte Bizim Aile'nin Ferdi'si Cengiz Nezir'in son hali ve yeni mesleği...

Bizim Aile'nin Ferdi'si, Hababam Sınıfı'nın Bozum Cahit'i, Aile Şerefi'nin Mustafa'sı, Ah Nerede'nin Ömer'i... Yeşilçam'ın sevilen yüzü Cengiz Nezir, oynadığı filmlerle ününe ün kattı.

Ancak kariyerinin zirvesindeyken yönetmen ve senarist Yavuz Turgul'a kızdığı için bir anda oyunculuğu bırakıp gözlerden uzak bir hayat yaşamaya karar verdi ve tokacılık yapmaya başladı.

Nezir, bir röportajında ise olayı şöyle anlattı: "Hababam Sınıfı'ndan sonra Ah Nerede'nin afişinde adımı görünce çok mutlu olmuştum. O zamanlar afişte adının yer alması çok büyük bir şeydi. Bizim Aile'nin afişinde de ismim vardı. Arkasından 'Aile Şerefi'ni çektik. Sonra afişi gördüm ismim yok.

Yavuz Turgul'a gittim. 'Ağabey neden ismim yok?' diye sordum. Değişik bir tavır ve üslup ile 'Cengizciğim unutmuşum' dedi. 'Yok ya' dedim... Şaşırtıcı ama o gün oyunculuğu bıraktım. Hatta ondan sonraki filmim de hazırdı. Tosun Paşa'da rol alacaktım"

Bu kararından pişman olduğunu da söyleyen Nezir, "Tabii ki pişmanım ama gençlik işte... Gurur yaptık. O zamanlar bazı şeylerin kıymetini bilmiyorsun" açıklamasında bulundu.

Şimdilerde 68 yaşında olan Yeşilçam oyuncusunun son hali de dikkat çekti. Nezir'i görenler tanımakta zorlandı.

İşte Cengiz Nezir başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

KAHRAMAN KIRAL

KAHRAMAN KIRAL

ŞEVKET ALTUĞ

ŞEVKET ALTUĞ

YAPRAK ÖZDEMİROĞLU

YAPRAK ÖZDEMİROĞLU

ŞENER ŞEN

ŞENER ŞEN

EDİZ HUN

EDİZ HUN

CENGİZ NEZİR

CENGİZ NEZİR

CENGİZ NEZİR

HÜLYA KOÇYİĞİT

HÜLYA KOÇYİĞİT

AYBEN ERMAN

AYBEN ERMAN

SEVDA AKTOLGA

SEVDA AKTOLGA