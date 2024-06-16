Bizim Aile’nin Alev’i Itır Esen’in son haline bakın! “Hala çok güzelsiniz” 67’lik Yeşilçam yıldızı görenleri kıskandırdı

Adile Naşit, Münir Özkul, Tarık Akan, Şener Şen, Halit Akçatepe gibi usta isimleri bir araya getiren Bizim Aile filmine Alev karakterini canlandıran Itır Esen, son haliyle gündem oldu. 67 yaşındaki Yeşilçam yıldızını görenler "Hala çok güzelsiniz", "Yaş almış yaşlanmamış" yorumlarında bulundu. İşte Itır Esen'in kıskandıran son hali...
Adile Naşit, Münir Özkul, Tarık Akan, Şener Şen, Halit Akçatepe gibi usta isimleri bir araya getiren Bizim Aile'de Alev karakterini canlandıran Itır Esen, 1975 yapımı filmin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.
Yeteneği kadar güzelliğiyle de bir döneme damga vuran Esen'in son hali merak edilip araştırılmaya başlandı.
Ünlü oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.