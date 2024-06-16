Bizim Aile’nin Alev’i Itır Esen’in son haline bakın! “Hala çok güzelsiniz” 67’lik Yeşilçam yıldızı görenleri kıskandırdı

Adile Naşit, Münir Özkul, Tarık Akan, Şener Şen, Halit Akçatepe gibi usta isimleri bir araya getiren Bizim Aile filmine Alev karakterini canlandıran Itır Esen, son haliyle gündem oldu. 67 yaşındaki Yeşilçam yıldızını görenler "Hala çok güzelsiniz", "Yaş almış yaşlanmamış" yorumlarında bulundu. İşte Itır Esen'in kıskandıran son hali...