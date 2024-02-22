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“Biz boşandık” sözleri olay olmuştu! 16 yıl önce evlenen Pınar Altuğ’dan bomba Yağmur Atacan itirafı: Yakasına yakışıp...

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Su Atacan adında bir kızı olan Altuğ, bu kez açıklamalarıyla gündeme geldi. Bir dönem "Biz boşandık" sözleriyle uzun süre adından söz ettiren Altuğ, şimdi ise kavga itirafıyla dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 12:18 Güncelleme 22 Şubat 2024, 13:37
“Biz boşandık” sözleri olay olmuştu! 16 yıl önce evlenen Pınar Altuğ’dan bomba Yağmur Atacan itirafı: Yakasına yakışıp... 1

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 2008 yılında Yağmur Atacan ile evlendi ve 2009'da kızı Su'yu kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı.

“Biz boşandık” sözleri olay olmuştu! 16 yıl önce evlenen Pınar Altuğ’dan bomba Yağmur Atacan itirafı: Yakasına yakışıp... 2

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem olan Altuğ, açıklamalarıyla da her dönem adından söz ettirdi.

▶️ Pınar Altuğ'dan kavga itirafı

“Biz boşandık” sözleri olay olmuştu! 16 yıl önce evlenen Pınar Altuğ’dan bomba Yağmur Atacan itirafı: Yakasına yakışıp... 3

Ünlü oyuncu, bir dönem ise "Biz boşandık" sözleriyle uzun süre magazin manşetlerinde yer edindi. Altuğ, basın mensuplarının "Yağmur Bey ile boşanacağınız yönünde haberler çıkmıştı. Doğru mu?" sorusuna "Evet, biz boşandık. Ondan dolayı Yağmur burada yok" cevabıyla tepki gösterdi.

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