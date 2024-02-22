“Biz boşandık” sözleri olay olmuştu! 16 yıl önce evlenen Pınar Altuğ’dan bomba Yağmur Atacan itirafı: Yakasına yakışıp...

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Su Atacan adında bir kızı olan Altuğ, bu kez açıklamalarıyla gündeme geldi. Bir dönem "Biz boşandık" sözleriyle uzun süre adından söz ettiren Altuğ, şimdi ise kavga itirafıyla dikkat çekti.