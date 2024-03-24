Bitmeyen velayet kavgası! Tülin Şahin ile Pedro de Noronha cephesinde yeni gelişme! Kızını göstermezse hapse girecek...

Ünlü model Tülin Şahin'in 2019'da Siena Leyla adındı verdiği kızını kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Şahin, kızının babası Portekizli Pedro de Noronha'dan ise 2020'de ayrıldı. O tarihten beri hem hukuk mücadeleleri hem de medya aracılığıyla kavgaları devam eden ikilinin cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Tülin Şahin'in, kızının babası Pedro de Noronha ile Aile Mahkemesi'nde görülen davası sonuçlandı. İşte detaylar...