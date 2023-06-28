Birsu Demir'in tatil pozları olay! "Aslan abi görmesin" Alemin Kıralı'nın fırlama Oben’iydi büyüdü Neslihan Atagül oldu çıktı ortalığı salladı
Birsu Demir'in tatil pozları olay! Alemin Kıralı'nın fırlama Oben'iydi büyüdü Neslihan Atagül oldu çıktı ortalığı salladı. Alemin Kıralı'nın fırlama Oben'inin son hali sosyal medya gündeminde. Tatil pozlarını paylaşan Birsu Demir'e "Aslan abi görmesin" yorumları yağdı. İşte Neslihan Atagül'e benzetilen Birsu Demir'in son hali...
"ASLAN ABİ GÖRMESİN"
Birsu Demir'in tatil pozları olay! Alemin Kıralı'nın fırlama Oben'iydi büyüdü Neslihan Atagül oldu çıktı ortalığı salladı.
2011-2013 yılları arasında ATV'de yayınlanan Alemin Kralı dizisinde; Oya Başar, Şafak Sezer, Evrim Akın, Metin Yıldız ve Zeynep Gülmez yer aldı.
Dizi Şafak Sezer'in hayat verdiği Aslan Kral'ın yaşadıklarını konu edinirken, komik sahneleri ile dikkatleri üzerine çekti. Dizide Oben karakterine hayat veren Birsu Demir ise Aslan'ın istediklerini yapan sert bir kızı canlandırıyordu.
14 Mayıs 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen aslen Trabzonlu olan Demir, Lise eğitimini Pera Güzel Sanatlar'da tamamladı. Üniversiteyi Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan Birsu Demir, bugüne kadar birçok projede yer aldı.