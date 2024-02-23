Birol Güven’in kızı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Duyan inanamadı! Meğer Çocuklar Duymasın’da birlikte yer almışlar...

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Mezun olduktan sonra kısa bir zaman İngilizce öğretmenliği, animatörlük denemesi ve bir süre de turizm rehberliği ile meşgul oldu. İstanbul Sultanahmet'te İngilizce turist rehberliği yaptığı sırada İş görüşmesi için gittiği Manajans'ta Yavuz Turgul ile tanıştı ve onun sayesinde senarist Gani Müjde ile tanıştı sonra da onun yanında "Tükenmez Kalem" ekibinde senaryo yazarlığına başladı.