Birol Güven’in kızı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Duyan inanamadı! Meğer Çocuklar Duymasın’da birlikte yer almışlar...

Ünlü yapımcı, senarist ve yönetmen Birol Güven, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Güven'in atama kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Bunun üzerine Birol Güven'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü isim hakkında araştırma yapanlar, Güven'in kızının kim olduğunu duyunca şaşıp kaldı. Güven'in Çocuklar Duymasın dizisinde kızıyla birlikte çalıştığı ortaya çıktı. Bakın Birol Güven hangi ünlü oyuncunun babasıymış...
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğüne yönetmen Birol Güven getirildi. Bunun üzerine Birol Güven'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
BİROL GÜVEN KİMDİR?
1 Mayıs 1964 tarihinde Kocaeli, Darıca'da dünyaya gelen Birol Güven, Darıca Ortaokulundan sonra Gebze Lisesini tamamladı. 1983 yılında başladığı Ankara Hacettepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği'nde okuyarak 1988 yılında mezun oldu.
Mezun olduktan sonra kısa bir zaman İngilizce öğretmenliği, animatörlük denemesi ve bir süre de turizm rehberliği ile meşgul oldu. İstanbul Sultanahmet'te İngilizce turist rehberliği yaptığı sırada İş görüşmesi için gittiği Manajans'ta Yavuz Turgul ile tanıştı ve onun sayesinde senarist Gani Müjde ile tanıştı sonra da onun yanında "Tükenmez Kalem" ekibinde senaryo yazarlığına başladı.