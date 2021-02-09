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Birkan Sokullu'nun Tuğba Ekinci'yle yatak sahneleri 'aman Birkan bu ne hal' dedirtti! Birkan Sokullu kendisi de utanıyor

Birkan Sokullu, Masumlar Apartmanı ile kariyerinin zirvesine çıksa da da aslında kendisinin uzun sayılabilecek bir oyunculuk kariyeri bulunuyor. Birkaç sene öncesine kadar şimdiki haliyle pek alakası olmayan oyuncunun değişimi gerçekten hayret verici. Birkan Sokullu'nun, kariyerinde attığı ilk adımlar 2008 yılına dayanıyor. O zamanlar henüz 23 yaşında olan yakışıklı oyuncu, masum halleri ve acemi tavırları ile dikkat çekiyor. Ancak Birkan Sokullu'nun kariyerinde öyle bir an var ki kendisi bile bu hallerinden utandığını söylüyor. O da Tuğba Ekinci'yle yatak sahneleri...

09.02.2021 09:36 - Son Güncelleme: 09.02.2021 10:00
Birkan Sokullu'nun Tuğba Ekinci'yle yatak sahneleri 'aman Birkan bu ne hal' dedirtti! Birkan Sokullu kendisi de utanıyor

Yer aldığı dizideki performansı ile beğeni toplayan Birkan Sokullu'nun 15 yıl önceki halleri sosyal medyaya bomba gibi düştü.

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Birkan Sokullu'nun Tuğba Ekinci'yle yatak sahneleri 'aman Birkan bu ne hal' dedirtti! Birkan Sokullu kendisi de utanıyor

O Şimdi Asker şarkısı ile ünlenen Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıkan yakışıklı oyuncunun toy halleri ilgi odağı oldu.

Birkan Sokullu'nun Tuğba Ekinci'yle yatak sahneleri 'aman Birkan bu ne hal' dedirtti! Birkan Sokullu kendisi de utanıyor

Şimdilerde sevgilis Eda Gürkaynak ile magazin gündeminden düşmeyen Birkan Sokullu'nun, kariyerinin ilk yıllarında Tuğba Ekinci'nin Kutu Kutu şarkısının klibinde oynadığı ortaya çıktı.

Birkan Sokullu'nun Tuğba Ekinci'yle yatak sahneleri 'aman Birkan bu ne hal' dedirtti! Birkan Sokullu kendisi de utanıyor

Birkan Sokullu ile Tuğba Ekinci'nin yatak sahneleri ise çok konuşulanlardan oldu.

Birkan Sokullu'nun Tuğba Ekinci'yle yatak sahneleri 'aman Birkan bu ne hal' dedirtti! Birkan Sokullu kendisi de utanıyor

Yakışıklı oyuncu, 2005 yılında Tuğba Ekinci'nin popüler olan O Şimdi Asker albümünde yer alan Kutu Kutu şarkısının klibinde rol aldı.