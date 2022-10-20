Birce Akalay'ın o paylaşımına İbrahim Çelikkol’dan bomba yorum! Kumsal görüntüleri olay olmuştu: "Mermiler seksin..."
Birce Akalay'ın o paylaşımına İbrahim Çelikkol'dan bomba yorum! Kumsal görüntüleri olay olmuştu... Sık sık aşk iddialarıyla gündeme gelen ancak çok yakın arkadaş oldukları bilinen İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay sosyal medya gündeminde. Birce Akalay'ın Instagram paylaşımını gören İbrahim Çelikkol ile İrem Sak yorumlarıyla dikkat çekti.
20.10.2022 11:49 - Son Güncelleme: 20.10.2022 11:49
Kuş Uçuşu dizisindeki ateşli sahneleri çok konuşulan Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol sosyal medya gündeminde.
Yine aynı dizide yer alan İrem Sak ise Birce Akalay'a "Belindeki kemer olayım saçındaki toka olayım" dedi.
İbrahim Çelikkol'un sevgilisi bakın kim çıktı! Mihre Çelikkol ile boşandıktan sonra Birce Akalay ile anılmıştı meğer o isim bakın kimmiş...