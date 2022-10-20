Vav TV İzle
Haberler Magazin Birce Akalay'ın o paylaşımına İbrahim Çelikkol’dan bomba yorum! Kumsal görüntüleri olay olmuştu: "Mermiler seksin..."

Birce Akalay'ın o paylaşımına İbrahim Çelikkol’dan bomba yorum! Kumsal görüntüleri olay olmuştu: "Mermiler seksin..."

Birce Akalay'ın o paylaşımına İbrahim Çelikkol'dan bomba yorum! Kumsal görüntüleri olay olmuştu... Sık sık aşk iddialarıyla gündeme gelen ancak çok yakın arkadaş oldukları bilinen İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay sosyal medya gündeminde. Birce Akalay'ın Instagram paylaşımını gören İbrahim Çelikkol ile İrem Sak yorumlarıyla dikkat çekti.

20.10.2022 11:49 - Son Güncelleme: 20.10.2022 11:49
Birce Akalay’ın o paylaşımına İbrahim Çelikkol’dan bomba yorum! Kumsal görüntüleri olay olmuştu: Mermiler seksin...

"MERMİLER SEKSİN..."

Kumsal görüntüleri olay olmuştu... Birce Akalay'ın o paylaşımına İbrahim Çelikkol'dan bomba yorum!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Birce Akalay’ın o paylaşımına İbrahim Çelikkol’dan bomba yorum! Kumsal görüntüleri olay olmuştu: Mermiler seksin...

Kuş Uçuşu dizisindeki ateşli sahneleri çok konuşulan Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol sosyal medya gündeminde.

Birce Akalay’ın o paylaşımına İbrahim Çelikkol’dan bomba yorum! Kumsal görüntüleri olay olmuştu: Mermiler seksin...

Sık sık aşk iddialarıyla gündeme gelen ve yakın arkadaş oldukları bilinen ikiliden Çelikkoli, Birce Akalay'ın Instagram paylaşımına, "Mermiler seksin, bu alemde teksin" yorumunda bulundu.

Birce Akalay’ın o paylaşımına İbrahim Çelikkol’dan bomba yorum! Kumsal görüntüleri olay olmuştu: Mermiler seksin...

Yine aynı dizide yer alan İrem Sak ise Birce Akalay'a "Belindeki kemer olayım saçındaki toka olayım" dedi.

Birce Akalay’ın o paylaşımına İbrahim Çelikkol’dan bomba yorum! Kumsal görüntüleri olay olmuştu: Mermiler seksin...

İbrahim Çelikkol'un sevgilisi bakın kim çıktı! Mihre Çelikkol ile boşandıktan sonra Birce Akalay ile anılmıştı meğer o isim bakın kimmiş...

SON DAKİKA