Birce Akalay’ın estetiksiz hali sosyal medyaya damga vurdu! Gören inanamadı doğal güzel sananlar hayal kırıklığına uğradı
Birce Akalay'ın estetiksiz hali sosyal medyaya damga vurdu! Başrollerinde Ali Atay, Alperen Duymaz ve Hafsanur Sancaktutan'ın yer aldığı Son Yaz dizisinin kadrosuna dahil olan Birce Akalay'ın yıllar önceki hali sosyal medyaya damga vurdu. Yeni projesi ile gündeme gelen ünlü oyuncunun, geçmiş yıllara ait fotoğrafı Instagram'da paylaşıldı. Ünlü oyuncuyu doğal güzel sanan hayranları, şaşkınlıklarını gizleyemezken "Sen de mi Birce", "İlk bakışta tanıyamadım" yorumlarında bulundu. İşte Birce Akalay'ın görenleri şaşkına çeviren estetiksiz hali...
18.09.2021 01:52
- Son Güncelleme: 18.09.2021 01:52
Ünlü oyuncu Birce Akalay'ın yıllar öncesine ait bir karesi sosyal medyada paylaşıldı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle dikkat çeken Akalay'ın geçmiş yıllara ait karesi görenleri şaşkına çevirdi.