Birce Akalay’ın estetiksiz hali dönüp bir daha baktırdı 'bu halis mi?' İbrahim Çelikkol'la adı aşk dedikodusuna karışan Kuş Uçuşu'nun Lale'si...
Birce Akalay'ın estetiksiz hali sosyal medyaya damga vurdu! Başrollerinde İbrahim Çelikkol, Miray Daner gibi isimlerin yer aldığı Kuş Uçuşu dizisinin Lale'si Birce Akalay'ın yıllar önceki hali sosyal medyaya damga vurdu. Yakın dostu İbrahim Çelikkol'la aşk dedikoduları ile gündeme gelen ünlü oyuncunun, geçmiş yıllara ait fotoğrafı Instagram'da paylaşıldı. Ünlü oyuncuyu doğal güzel sanan hayranları, şaşkınlıklarını gizleyemezken "Sen de mi Birce", "İlk bakışta tanıyamadım" yorumlarında bulundu. İşte Birce Akalay'ın görenleri şaşkına çeviren estetiksiz hali...
26.08.2022 13:45 - Son Güncelleme: 26.08.2022 13:45
Ünlü oyuncu Birce Akalay'ın yıllar öncesine ait bir karesi sosyal medyada paylaşıldı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle dikkat çeken Akalay'ın geçmiş yıllara ait karesi görenleri şaşkına çevirdi.