Birce Akalay’ın ağzı kulaklarında! Sevgilisi Hakan Kurtaş hakkında ilk kez konuştu! O halleri herkesi şaşkına çevirdi

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'Siyah Beyaz Aşk, 'Babil', 'Yer Gök Aşk', 'Kuş Uçuşu' gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Birce Akalay, yaşadığı aşklarla sık sık adından söz ettirdi. Bir dönem adı meslektaşı İbrahim Çelikkol ile anılan ancak aşk iddialarını çok net bir dille yalanlayan Akalay, son olarak meslektaşı Hakan Kurtaş ile gündeme geldi.