Birce Akalay’ın ağzı kulaklarında! Sevgilisi Hakan Kurtaş hakkında ilk kez konuştu! O halleri herkesi şaşkına çevirdi

Ünlü oyuncu Birce Akalay, geçen günlerde meslektaşı Hakan Kurtaş ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme geldi. İkilinin sosyal medya üzerinden birbirlerine yaptıkları yorumlar ise iddiaları güçlendirdi. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından ilk açıklama Birce Akalay'dan geldi. Ünlü oyuncuya yeni aşkı soruldu. Akalay'ın soru karşısındaki tepkisi ise dikkat çekti. İşte Birce Akalay'ın Hakan Kurtaş açıklaması...
'Siyah Beyaz Aşk, 'Babil', 'Yer Gök Aşk', 'Kuş Uçuşu' gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Birce Akalay, yaşadığı aşklarla sık sık adından söz ettirdi. Bir dönem adı meslektaşı İbrahim Çelikkol ile anılan ancak aşk iddialarını çok net bir dille yalanlayan Akalay, son olarak meslektaşı Hakan Kurtaş ile gündeme geldi.
Ünlü oyuncunun meslektaşı Hakan Kurtaş'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
Ünlü çiftin, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Beyoğlu'ndaki bir sinemada Oscar adayı 'Zavallılar' filmini el ele izlediği öne sürüldü.
Tüm bunların ardından Kurtaş, Akalay'ın tatilden paylaştığı karelerin altına gül emojisi ekleyerek dikkat çekti.