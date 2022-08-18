Birce Akalay'dan sonunda İbrahim Çelikkol'la aşk açıklaması geldi 'Mihre arkadaşım İbrahim ise...' O paylaşımların ardından...
2017 yılında dizi setinde başlayan dostluklarını o günden bu yana hiç kopmadan devam ettiren Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, önce Bodrum'da birlikte tatil yaparken görüntülenmiş sonrasında kaz dağlarına gitmişti. Zaten sık sık yakıştılan ikili birlikte tatile gidinec sonrasında aşk iddialarının ardı arkası kesilmedi. Birbirlerine yakıştırılan çift sık sık dost olduklarını dile getiriyordu. İddiaların ardından Birce Akalay'dan sert bir açıklama geldi. İşte Akalay'ın aşk iddialarına verdiği yanıt.
18.08.2022 09:01 - Son Güncelleme: 18.08.2022 09:01
2017 yılında başrollerini üstlendikleri Siyah Beyaz Aşk setinde başlayan dostlukları o günden bu yana hiç kopmadan devam ettiren Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, son olarak dijital bir platformda yayınlanan bir dizide birlikte rol almıştı.
İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay, Siyah Beyaz Aşk dizisinde izleyici karşısına birlikte çıkmışlardı. O dönemde birbirine çok yakıştırılan çift, her zaman dostluklarıyla örnek oldu.
'Kuş Uçuşu' dizisinde 'Lale Kıran' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Birce Akalay, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çekiyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan 38 yaşındaki ünlü oyuncu Birce Akalay, son olarak birlikte tatile çıktığı Kuş Uçuşu dizisindeki partneri İbrahim Çelikkol ile paylaşımlarda bulunmuştu.