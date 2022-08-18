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Haberler Magazin Birce Akalay'dan sonunda İbrahim Çelikkol'la aşk açıklaması geldi 'Mihre arkadaşım İbrahim ise...' O paylaşımların ardından...

Birce Akalay'dan sonunda İbrahim Çelikkol'la aşk açıklaması geldi 'Mihre arkadaşım İbrahim ise...' O paylaşımların ardından...

2017 yılında dizi setinde başlayan dostluklarını o günden bu yana hiç kopmadan devam ettiren Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, önce Bodrum'da birlikte tatil yaparken görüntülenmiş sonrasında kaz dağlarına gitmişti. Zaten sık sık yakıştılan ikili birlikte tatile gidinec sonrasında aşk iddialarının ardı arkası kesilmedi. Birbirlerine yakıştırılan çift sık sık dost olduklarını dile getiriyordu. İddiaların ardından Birce Akalay'dan sert bir açıklama geldi. İşte Akalay'ın aşk iddialarına verdiği yanıt.

18.08.2022 09:01 - Son Güncelleme: 18.08.2022 09:01
Birce Akalay’dan sonunda İbrahim Çelikkol’la aşk açıklaması geldi ’Mihre arkadaşım İbrahim ise...’ O paylaşımların ardından...

2017 yılında başrollerini üstlendikleri Siyah Beyaz Aşk setinde başlayan dostlukları o günden bu yana hiç kopmadan devam ettiren Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, son olarak dijital bir platformda yayınlanan bir dizide birlikte rol almıştı.

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Birce Akalay’dan sonunda İbrahim Çelikkol’la aşk açıklaması geldi ’Mihre arkadaşım İbrahim ise...’ O paylaşımların ardından...

İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay, Siyah Beyaz Aşk dizisinde izleyici karşısına birlikte çıkmışlardı. O dönemde birbirine çok yakıştırılan çift, her zaman dostluklarıyla örnek oldu.

Birce Akalay’dan sonunda İbrahim Çelikkol’la aşk açıklaması geldi ’Mihre arkadaşım İbrahim ise...’ O paylaşımların ardından...

Siyah Beyaz Aşk dizisiyle dostlukları başlayan Çelikkol ile Akalay dizi bittikten sonra farklı yapımlarda yer aldılar. İzleyici yıllar sonra ikiliyi tekrar bir arada gördü ve birbirlerine çok yakıştırılan partnerler performanslarıyla tam not aldı.

Birce Akalay’dan sonunda İbrahim Çelikkol’la aşk açıklaması geldi ’Mihre arkadaşım İbrahim ise...’ O paylaşımların ardından...

'Kuş Uçuşu' dizisinde 'Lale Kıran' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Birce Akalay, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çekiyor.

Birce Akalay’dan sonunda İbrahim Çelikkol’la aşk açıklaması geldi ’Mihre arkadaşım İbrahim ise...’ O paylaşımların ardından...

Sosyal medyayı aktif kullanan 38 yaşındaki ünlü oyuncu Birce Akalay, son olarak birlikte tatile çıktığı Kuş Uçuşu dizisindeki partneri İbrahim Çelikkol ile paylaşımlarda bulunmuştu.

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