Birce Akalay'dan nihayet İbrahim Çelikkol'la aşk açıklaması geldi 'aldı beni birazcık götürdü' O paylaşımların ardından...
2017 yılında dizi setinde başlayan dostluklarını o günden bu yana hiç kopmadan devam ettiren Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, geçen günlerde Bodrum'da birlikte tatil yaparken görüntülenmişti. Tabi sonrasında aşk iddialarının ardı arkası kesilmedi. Birbirlerine yakıştırılan çift sık sık dost olduklarını dile getiriyordu. İddiaların ardından Birce Akalay'dan açıklama geldi.
14.07.2022 17:04 - Son Güncelleme: 14.07.2022 17:04
2017 yılında başrollerini üstlendikleri Siyah Beyaz Aşk setinde başlayan dostlukları o günden bu yana hiç kopmadan devam ettiren Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, son olarak dijital bir platformda yayınlanan bir dizide birlikte rol almıştı.
2017 yılında ekranlara gelen Siyah Beyaz Aşk dizisiyle güzel bir enerji yakalayan İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay son olarak Kuş Uçuşu dizisinde bir araya geldi.
'Kuş Uçuşu' dizisinde 'Lale Kıran' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Birce Akalay, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çekiyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan 38 yaşındaki ünlü oyuncu Birce Akalay, son olarak birlikte tatile çıktığı Kuş Uçuşu dizisindeki partneri İbrahim Çelikkol ile paylaşımlarda bulunmuştu.