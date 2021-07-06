Birce Akalay yeni sevgilisi ile yakalandı! Murat Ünalmış, Sarp Levendoğlu, Fasih Saylan derken bu kez gönlünü bakın kime kaptırdı

Birce Akalay yeni sevgilisi ile yakalandı! Murat Ünalmış, Sarp Levendoğlu, Fasih Saylan derken güzel oyuncu bu kez gönlünü bu kez Erdem Hamza'ya kaptırdı. 2004 Türkiye Güzellik yarışmasında üçüncü olan ve sonrasında oyunculuğa yönelen Birce Akalay, geçtiğimiz ay aşk yaşamaya başladığı mimar sevgilisi ile ilk kez objektiflere yansıdı. İşte 37 yaşındaki Birce Akalay ve sevgilileri...

06.07.2021 17:49 - Son Güncelleme: 06.07.2021 18:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





