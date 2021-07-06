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Birce Akalay yeni sevgilisi ile yakalandı! Murat Ünalmış, Sarp Levendoğlu, Fasih Saylan derken bu kez gönlünü bakın kime kaptırdı

Birce Akalay yeni sevgilisi ile yakalandı! Murat Ünalmış, Sarp Levendoğlu, Fasih Saylan derken güzel oyuncu bu kez gönlünü bu kez Erdem Hamza'ya kaptırdı. 2004 Türkiye Güzellik yarışmasında üçüncü olan ve sonrasında oyunculuğa yönelen Birce Akalay, geçtiğimiz ay aşk yaşamaya başladığı mimar sevgilisi ile ilk kez objektiflere yansıdı. İşte 37 yaşındaki Birce Akalay ve sevgilileri...

06.07.2021 17:49 - Son Güncelleme: 06.07.2021 18:17
Birce Akalay yeni sevgilisi ile yakalandı! Murat Ünalmış, Sarp Levendoğlu, Fasih Saylan derken bu kez gönlünü bakın kime kaptırdı

Murat Ünalmış, Sarp Levendoğlu, Fasih Saylan derken Birce Akalay gönlünü Erdem Hamza'ya kaptırdı. Geçtiğimiz aylarda bir süredir aşk yaşadığı Fasih Saylan ile yollarını ayıran Birce Akalay, yeni bir aşka yelken açtı.

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Birce Akalay yeni sevgilisi ile yakalandı! Murat Ünalmış, Sarp Levendoğlu, Fasih Saylan derken bu kez gönlünü bakın kime kaptırdı

Akalay, önceki akşam yaklaşık bir aydır aşk yaşadığı mimar sevgilisi Erdem Hamza ile görüntülendi. Asmalımescit'te bir mekanda arkadaşlarıyla eğlenen çiçeği burnunda çiftin, birbirlerine baktığı anlar objektiflere böyle yansıdı.

Birce Akalay yeni sevgilisi ile yakalandı! Murat Ünalmış, Sarp Levendoğlu, Fasih Saylan derken bu kez gönlünü bakın kime kaptırdı

Mekan çıkışı gazetecilere, "İyi akşamlar" diyerek aracına binen Birce Akalay, yeni ilişkisinin sorulması üzerine, "Teşekkürler, hiç o konuları konuşmayalım." diyerek oradan uzaklaştı. Akalay'ın açıklama yaptığı sırada aracın içinde bulunan Hamza ise yüzünü gizledi.

Birce Akalay yeni sevgilisi ile yakalandı! Murat Ünalmış, Sarp Levendoğlu, Fasih Saylan derken bu kez gönlünü bakın kime kaptırdı

"AYRILDIK, ARKADAŞIZ"

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda bir süredir aşk yaşadığı Fasih Saylan ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Akalay, "Hala arkadaşız ama ilişkimizi sonlandırdık. Çok eski dostuz zaten." demişti. Muhabirlerin, "Evlenmek istiyor musunuz?" sorusuna ise ünlü oyuncu, "Hayır" yanıtını vermişti.

Birce Akalay yeni sevgilisi ile yakalandı! Murat Ünalmış, Sarp Levendoğlu, Fasih Saylan derken bu kez gönlünü bakın kime kaptırdı

İKİ KEZ EVLENDİ!

Oyuncu Birce Akalay, 2011 yılında kendisi gibi oyuncu olan Murat Ünalmış ile dünyaevine girmişti.