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Birce Akalay romantik sevgilisiyle evleniyor mu? İki kez evlenen 36 yaşındaki Birce Akalay'dan net yanıt...

Daha önce Murat Ünalmış ve Sarp Levendoğlu ile evlenen oyuncu Birce Akalay, Arnavutköy'de bir mekan çıkışı görüntülendi. 36 yaşındaki Akalay sokak ortasında konuşmak istemediğini söylediği muhabirlerin "Tek soru istiyoruz, evlenmek istiyor musunuz?" sorusuna verdiği net yanıt ile dikkat çekti. İşte daha önce başından iki evlilik geçen başarılı oyuncu Birce Akalay'ın sevgilisi ve evlilik yanıtı...

22.10.2020 09:22 - Son Güncelleme: 22.10.2020 09:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





