Haberler Galeri Magazin Birce Akalay romantik sevgilisiyle evleniyor mu? İki kez evlenen 36 yaşındaki Birce Akalay'dan net yanıt...

Birce Akalay romantik sevgilisiyle evleniyor mu? İki kez evlenen 36 yaşındaki Birce Akalay'dan net yanıt...

Daha önce Murat Ünalmış ve Sarp Levendoğlu ile evlenen oyuncu Birce Akalay, Arnavutköy'de bir mekan çıkışı görüntülendi. 36 yaşındaki Akalay sokak ortasında konuşmak istemediğini söylediği muhabirlerin "Tek soru istiyoruz, evlenmek istiyor musunuz?" sorusuna verdiği net yanıt ile dikkat çekti. İşte daha önce başından iki evlilik geçen başarılı oyuncu Birce Akalay'ın sevgilisi ve evlilik yanıtı...

22.10.2020 09:22 - Son Güncelleme: 22.10.2020 09:31
Birce Akalay romantik sevgilisiyle evleniyor mu? İki kez evlenen 36 yaşındaki Birce Akalay'dan net yanıt...

Birce Akalay üçüncü kez nikah masasına oturur mu? 2011-2012 yılları arasında Murat Ünalmış ile evli olan ve ikinci evliliğini de 2014-2017 yıllar arasında Sarp Levendoğlu ile gerçekleştiren Birce Akalay, boşandıktan sonra 3 yıl boyunca aradığı aşkı balet Can Tunalı'da bulmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Birce Akalay romantik sevgilisiyle evleniyor mu? İki kez evlenen 36 yaşındaki Birce Akalay'dan net yanıt...

Can Tunalı ile 3 yıllık ilişkisine son verdikten sonra şubat ayında Fasih Saylan ile yeni bir aşka yelken açan Birce Akalay, önceki gün Arnavutköy'de bir mekan çıkışı görüntülendi.

Birce Akalay romantik sevgilisiyle evleniyor mu? İki kez evlenen 36 yaşındaki Birce Akalay'dan net yanıt...

Arnavutköy'de görüntülenen oyuncu Birce Akalay, "Arkadaşlar sokak ortasında konuşmak istemiyorum" dedi.

Birce Akalay romantik sevgilisiyle evleniyor mu? İki kez evlenen 36 yaşındaki Birce Akalay'dan net yanıt...

ÜÇÜNCÜ EVLİLİK YOK!

Muhabirlerin, "Tek soru istiyoruz, evlenmek istiyor musunuz?" sorusuna Akalay tek kelimeyle, "Hayır" yanıtını verdikten sonra evinin yolunu tuttu. Peki, Birce Akalay'ın sevgilisi Fasih Saylan kimdir? İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

Birce Akalay romantik sevgilisiyle evleniyor mu? İki kez evlenen 36 yaşındaki Birce Akalay'dan net yanıt...

NURİ ALÇO VE EŞİ BURCU SEZGİNOĞLU

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hande Erçel'in eski sevgili listesi bir hayli kabarık! 26 yaşındaki Hande Erçel bir dönem iki yakın arkadaş ile...
Hande Erçel'in eski sevgili listesi bir hayli kabarık! 26 yaşındaki Hande Erçel bir dönem iki yakın arkadaş ile...