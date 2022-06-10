Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol’un kumsal pozları ortalığı sallamıştı Didem Soydan’dan Kuş Uçuşu yorumu: ’Vasatlığı yok sayılan kadın...’

Birce Akalay ve Miray Daner'in başrolünde olduğu Kuş Uçuşu dizisi yayınladığı günden beri gündemde. "Deneyimli, idealist bir haberci. "Biri olmaya" can atan hırslı bir genç. İki farklı kadın, iki farklı kuşak. Onların mücadelesinde hangisinin yöntemi baskın gelecek?" konusuyla seyircinin dikkatini çeken Kuş Uçuşu'na bir yorum da Didem Soydan'dan geldi. Twitter'ı kapattığı için Instagram'da paylaşım yapan Soydan diziyi çok beğendi.