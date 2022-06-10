Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un kumsal pozları ortalığı sallamıştı Didem Soydan'dan Kuş Uçuşu yorumu: 'Vasatlığı yok sayılan kadın...'
Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un kumsal pozları ortalığı sallamıştı... 2017 yılında Siyah Beyaz Aşk dizisinde başrolü paylaşan İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay, Kuş Uçuşu'nda da bir araya geldi. Dizide eski sevgiliyi oynayan ikilinin öpüşme sahneleri de gündemden düşmüyor. Ünlü model Didem Soydan, Birce Akalay ve Miray Daner'in başrolünde olduğu Kuş Uçuşu dizinin çok beğendi. Kuş Uçuşu oyuncularını öven Didem, isim vermeden başka oyunculara ise gönderme yaptı.
'VASATLIĞI YOK SAYILAN KADIN OYUNCULAR...'
Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un kumsal pozları ortalığı sallamıştı Didem Soydan'dan Kuş Uçuşu yorumu geldi.
Birce Akalay ve Miray Daner'in başrolünde olduğu Kuş Uçuşu dizisi yayınladığı günden beri gündemde. "Deneyimli, idealist bir haberci. "Biri olmaya" can atan hırslı bir genç. İki farklı kadın, iki farklı kuşak. Onların mücadelesinde hangisinin yöntemi baskın gelecek?" konusuyla seyircinin dikkatini çeken Kuş Uçuşu'na bir yorum da Didem Soydan'dan geldi. Twitter'ı kapattığı için Instagram'da paylaşım yapan Soydan diziyi çok beğendi.
Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol, İrem Sak, Burak Yamantürk, Defne Kayalar ve Şifanur Gül gibi başarılı isimlerin başrolü paylaştığı Kuş Uçuşu dizisi izleyiciyle buluştu.
Yayınlandığı gün sosyal medyada gündem olan diziye Birce Akalay ve Miray Daner'in öpüşme sahneleri damga vurdu.