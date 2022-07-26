Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol yeniden tatilde! Samimi pozlarını yayınladı! Tüm gözler İbrahim’e çevrilirken herkes onları konuştu
Yayınlandığı 2017-2018 sezonuna damga vuran 'Siyah Beyaz Aşk' dizisinde başrolleri paylaşan İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay, son olarak Kuş Uçuşu'nda bir araya gelmişti. Geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da birlikte tatil yapan ikiliden Birce Akalay, denizde verdiği pozları yayınlayarak İbrahim Çelikkol ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Çelikkol ile yeniden tatile çıkan Akalay, çok konuşulan paylaşımının ardından yeni bir poz daha yayınlayıp yine tüm dikkatleri üzerine topladı. Makyajsız haliyle kamera karşısına geçen oyuncu, Çelikkol ile verdiği samimi pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken gözler İbrahim Çelikkol'a çevrildi. İşte Birce Akalay'ın çok konuşulan o paylaşımı...
26.07.2022 21:21 - Son Güncelleme: 26.07.2022 21:21
Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, 2017-2018 yıllarında yayınlanan 'Siyah Beyaz Aşk' dizisinde bir araya gelmiş ve aralarındaki uyum çok konuşulmuştu.
BİRCE'DEN TATİL POZLARI
Birlikte keyifli vakit geçiren ikiliden Birce Akalay ise denizde verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlamış ve altına düştüğü notla dikkat çekmişti.